Order To Ruin liegen in den letzten Zügen der neuen Platte mit dem Titel Return to Ceyrior VII. Order To Ruin haben diesmal einen echten (Gast)Schlagzeuger an Bord der noch namentlich bekannt gegeben wird und den Drumcomputer ablöst. Zudem spielen Order To Ruin nach wie vor Schweden Death mit viel Melodien. Auf Return to Ceyrior VII werdet ihr acht neue Songs plus ein Intro finden.

Hier die Tracklist von Return To Ceyrior VII:

1. Word Eater (Intro)

2. The Stormlake´s Tale

3. Dating Lucifer

4. Mary-Jane

5. Return To Ceyrior VII

6. Alone With My Knife

7. Into The Devil´s Mansion

8. The Conjurer

9. The Bearing Of Time

Kommentare

Kommentare