„It’s like the Nazis back in ‘39

Like the Romans on the verge of decline

Like the Russians back in ‘68

How is this supposed to make American great?“

— AmeriKKKant

Die amerikanischen Industrialpioniere Ministry kündigen heute ihr neues Album AmeriKKKant an, das am 9. März weltweit erscheint und ihr Debüt bei Nuclear Blast sein wird. Außerdem ist Frontmann Al Jourgensen stolz, die erste Single Antifa präsentieren zu können, die sich dem aktuellen politischen Chaos in den USA entgegenstellt. Seht das Musikvideo jetzt hier:

Downloadet oder streamt die Single hier.

Von Al Jourgensen und in den Caribou Studios von Burbank zwischen Januar und Mai 2017 aufgenommen, kommt AmeriKKKant mit einem erinnerungswürdigen Artwork von Sam Shearon daher, und präsentiert neun psychedelische, hochpolitische In-Your-Face-Songs, die Jourgensens Wut über die aktuelle Lage der USA wiederspiegeln: Den nachlassenden Respekt für die amerikanische Verfassung, die wachsende Akzeptanz davon, dass Tatsachen durch Meinungen ersetzt werden, das Verschwinden von Moral und Ethik bei unseren Politikern… und natürlich den Verrückten im Weißen Haus.

Dies ist die Tracklist von AmeriKKKant. Außerdem könnt Ihr das neue Album jetzt hier vorbestellen:

http://nblast.de/MinistryAmeriKKKant

AmeriKKKant

1. I Know Words

2. Twilight Zone

3. Victims of a Clown

4. TV5/4Chan

5. We’re Tired of It

6. Wargasm

7. Antifa

8. Game Over

9. AmeriKKKa

Am 22. März werden Ministry ihre fünfwöchige Amerika-Headlinetour mit Chelsea Wolfe starten. Tickets sind ab Freitag im Vorverkauf, weitere Infos findet Ihr hier.

22.03. USA Anaheim, CA – House of Blues

23.03. USA Ventura, CA – Ventura Theatre

24.03. USA Las Vegas, NV – Brooklyn Bowl

26.03. USA Sacramento, CA – Ace of Spades

28.03. USA Portland, OR – Roseland Theatre

29.03. CDN Vancouver, BC – Vogue Theatre

31.03. CDN Edmonton, AB – Union Hall

01.04. CDN Calgary, AB – Palace Theatre

03.04. USA Missoula, MT – Wilma Theatre

05.04. USA Lincoln, NE – Boubon Theatre

07.04. USA Chicago, IL – Riviera Theatre,

08.04. USA Milwaukee, WI – Turner Hall Ballroom

10.04. USA Cincinnati, OH – Bogart’s

11.04. USA Grand Rapids, MI – 20 Monroe Live

12.04. USA Indianapolis, IN – Egyptian Room

14.04. CDN Toronto, ON – Opera House

15.04. CDN Montreal, QC – MTelus

17.04. USA Boston, MA – Royale

18.04. USA Portland, ME – Aura

19.04. USA Huntington, NY – Paramount Theatre

21.04. USA Montclair, NJ – Wellmont Theatre

22.04. USA Buffalo, NY – Town Ballroom

23.04. USA Baltimore, MD – Rams Head Live

25.04. USA Atlanta, GA – Center Stage

26.04. USA Orlando, FL – Hard Rock Live

28.04. USA Austin, TX – Levitation Festival

Nächstes Jahr kehrt die Band außerdem auch nach Europa zurück für die folgenden Sommerfestivals:

11. – 14.07. E Vivero – Resurrection Fest

08. – 11.08. CZ Jaromer – Brutal Assault

10. – 12.08. B Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

11./12.08. D Hildesheim – M’era Luna

