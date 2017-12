Am 2. Februar erscheint endlich Therions langerwartete Rockoper Beloved Antichrist, die mit ihren drei Stunden Spielzeit als wahres Lebenswerk von Songwriter Christofer Johnsson gilt und grob von Vladímir Soloviovs Kurze Erzählung vom Antichrist inspiriert wurde. Mitreißend und dramatisch wird die in drei Teile unterteilte Oper von 27 verschiedenen Gesangsrollen interpretiert, darunter von Langzeitsängern der Band, wie Thomas Vikström, Lori Lewis und Chiara Malvestiti. Noch vor Weihnachten präsentiert die Band den ersten Ausschnitt in Form einer Single, doch schon heute enthüllen Therion ihr Coverartwork (siehe oben) und die Trackliste:

Therion presents Beloved Antichrist

Act I

01. Turn From Heaven

02. Where Will You Go?

03. Through Dust, Through Rain

04. Signs Are Here

05. Never Again

06. Bring Her Home

07. The Solid Black Beyond

08. The Crowning Of Splendour

09. Morning Has Broken

10. Garden Of Peace

11. Our Destiny

12. Anthem

13. The Palace Ball

14. Jewels From Afar

15. Hail Caesar!

16. What Is Wrong?

17. Nothing But My Name

Act II

01. The Arrival Of Apollonius

02. Pledging Loyalty

03. Night Reborn

04. Dagger Of God

05. Temple Of New Jerusalem

06. The Lions Roar

07. Bringing The Gospel

08. Laudate Dominum

09. Remaining Silent

10. Behold Antichrist

11. Cursed By The Fallen

12. Resurrection

13. To Where I Weep

14. Astral Sophia

15. Thy Will Be Done!

Act III

01. Shoot Them Down!

02. Beneath The Starry Skies

03. Forgive Me

04. The Wasteland Of My Heart

05. Burning The Palace

06. Prelude To War

07. Day Of Wrath

08. Rise To War

09. Time Has Come/Final Battle

10. My Voyage Carries On

11. Striking Darkness

12. Seeds Of Time

13. To Shine Forever

14. Theme Of Antichrist

Aktuell arbeiten Christofer Johnsson und seine Mitstreiter an der Möglichkeit, die gesamte Produktion auf die Bühne zu bringen. Zuvor begibt die Band sich allerdings auf eine lange Europatour durch 25 Länder (!), bei der sie nicht nur neue Songs, sondern auch wahre Klassiker in einem typischen Metalkonzertrahmen präsentieren.

Seht die Symponic Metaller bei den folgenden Daten auf ihrer gigantischen Pan-Europatour:

Therion

w/ Imperial Age und Null Positiv

01.02. D Essen – Turock*

02.02. NL Amsterdam – Melkweg*

03.02. UK London – Islington Assembly*

04.02. UK Manchester – Rebellion*

06.02. UK Newcastle – Riverside*

07.02. UK Aberdeen – The Assembly*

08.02. UK Glasgow – Audio*

09.02. UK Sheffield – Corporation*

10.02. UK Belfast – Limelight*

11.02. IRL Dublin – Tivoli*

13.02. UK Bristol – Bierkeller*

14.02. UK Birmingham – o2 Institute*

15.02. B Kortrijk – De Kreun*

16.02. F Paris – Le Trabendo*

17.02. CH Pratteln – Z7*

18.02. F Lyon – Ninkasi Kao*

20.02. E Bilbao – Santana 27*

21.02. P Porto – Hard Club*

22.02. P Lisbon – Lisboa ao Vivo*

23.02. E Sevilla – Sala Custom*

24.02. E Madrid – Sala Mon Live*

25.02. E Barcelona – Razzmatazz 2*

27.02. F TBA**

28.02. F Marseille – Espace Julien**

01.03. I Brescia – Circolo Colony**

02.03. I Rome – Orion**

03.03. I Bologna – Zona Roveri**

04.03. SLO Ljubljana – Kino Siska**

05.03. HR Zagreb – Tvornica**

06.03. SRB Belgrade – Dom Omladine**

08.03. GR Thessaloniki – Principal Club Theater**

09.03. GR Athens – Piraeus 117 Academy**

10.03. BG Sofia – Mixtape 5**

11.03. RO Bucharest – Arenele Romane**

13.03. H Budapest – Barba Negra**

14.03. SK Bratislava – Majestic Music Club**

15.03. CZ Prague – Meetfactory**

16.03. PL Wroclaw – A2**

17.03. PL Warsaw – Progresja**

18.03. PL Gdansk – B90**

20.03. LT Vilnius – Rock River Club**

21.03. LV Riga – Melna Piektdiena***

22.03. EST Tallinn – Club Tapper***

23.03. FIN Helsinki – Nosturi***

24.03. FIN Jyväskylä – Luttako***

25.03. FIN Tampere – Olympia-Kortteli***

27.03. S Stockholm – Klubben***

28.03. S Gothenburg – Brewhouse***

29.03. D Bremen – Tivoli****

30.03. D Berlin – Bi-Nuu****

31.03. D Flensburg – Roxy****

01.04. D Cologne – Jungle****

03.04. D Munich – Backstage****

04.04. F Charmes – Rock ’n’ Roll Stage****

05.04. D Jena – F-Haus****

06.04. B Bomal-Sur-Ourthe- Durbuy Rock****

07.04. NL Tilburg – 013****

*w/ Midnight Eternal

**w/ The Devil

***w/ Enemy of Reality

****w/ Acyl

10.04. IL Tel Aviv – Barby Club

12.04. RUS Moscow – GlavClub Green Concert

13.04. RUS St. Petersburg – Zal Ozhidaniya

15.04. UA Kiev – Sentrum

Außerdem könnt Ihr besondere Fanpakete und ein Meet & Greet mit Therion an jedem Abend der Tour gewinnen – mehr dazu erfahrt Ihr hier.

