Cellar Darling: präsentieren Tour- und Behind The Scenes-Video zu ‚Rebels‘

Cellar Darling: präsentieren Tour- und Behind The Scenes-Video zu ‚Rebels‘

Die Schweizer New Wave Of Folk Rock Senkrechtstater Cellar Darling sind immer noch auf Tour mit Lacuna Coil, um ihren Debüthit This Is The Sound live unter Beweis zu stellen und ihren mystischen Glanz über Europa zu verbreiten. Nach über sieben Wochen auf der Bühne hat die Band jetzt ein Video zu der melancholischen Rockhymne Rebels zusammengestellt, das Backstage- und Soundcheck-Momente, Reisesequenzen und natürlich Livematerial präsentiert:

Doch die Live-Abenteuer von Cellar Darling sind noch nicht vorbei. Noch könnt Ihr Anna Murphy, Merlin Sutter und Ivo Henzi auf einem der folgenden Daten abfangen:

11.12. D Bochum – Zeche

13.12. F Angers – La Chabada

14.12. F Colmar – Le Grillen

15.12. NL Hengelo – Metropol

16.12. F Limoges – Festival de Noel

Auch für nächstes Jahr sind bereits einige Shows angekündigt, darunter Cellar Darlings erste in Nordamerika:

11.08. D Höchstadt/Aisch – Schlosshof Festival

06.09. USA Atlanta, GA – ProgPower USA

Schaut vorbei auf www.cellardarling.com/shows für weitere Infos!

This Is The Sound ist nun in vielen verschiedenen Editionen hier in unserem Shop verfügbar – sichert euch die CD, Doppelvinyl oder das limitierte Digibook mit 3 Bonustracks und alternativem Coverartwork und 32-seitigem Booklet.

Falls ihr gerade erst reingezappt habt und noch nicht mit Cellar Darling vertraut seid, schaut hier euch hier die bisher veröffentlichten Musikvideos an:

Avalanche: https://youtu.be/NWMiBj0yDJg

Challenge: https://www.youtube.com/watch?v=5DRkXJCRM64

Black Moon: https://youtu.be/r-5ZkRL-EV0

The Hermit: https://www.youtube.com/watch?v=rYYMFu1vuO0

Six Days: https://youtu.be/jiHt3qR4gzM

Kommentare

Kommentare