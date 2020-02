Miracle Flair: veröffentlichen offizielles Video für neue Single

Miracle Flair haben heute das offizielle Video zur neuen Single What Remains veröffentlicht – schaut es euch an!

Der Song stammt vom kommenden Album Synchronism, das am 3. April bei Massacre Records erscheinen wird! Jörg Hennecke (yorkproduction.ch) hat das Video produziert

Synchronism ist als CD Digipak und in digitaler Form, als Download und Stream mit exklusivem Bonustrack, erhältlich und kann hier bereits vorbestellt werden » https://lnk.to/naturestrikesback

Freut euch auf ein Album, das etwas härter, etwas progressiver, etwas melodischer und etwas moderner als seine Vorgänger ausgefallen ist.

Miracle Flair – Synchronism

1. The Untold

2. Synchronism

3. What Remains

4. Torn Inside

5. Presence Of Death

6. Torture Myself

7. Dying Existence

8. In Charge

9. In Love And Hate

10. Lost In The Void

11. Echo Of Fears

12. In Love And Hate (Retrowave Remix) [Digital Only Bonus]

