Miseration: enthüllen Tracklist ihres Albums

Das Death Metal Duo Miseration wird am 22.04.2022 sein neues Album Black Mracles And Dark Wonders bei Massacre Records veröffentlichen!

Heute hat die Band die Tracklist des Albums enthüllt, das als CD Digipak, limitierte Vinyl LP sowie in digitalen Formaten erhältlich sein wird, siehe unten.

Auf https://lnk.to/blackmiraclesdarkwonders sind bereits einige Stores gelistet, wo man das Album vorbestellen kann.

Black Miracles And Dark Wonders ist ein aggressives und technisches Death Metal Album geworden, auf dem es sich thematisch um diverse Götter und gottgleiche Kreaturen, Mythen und Geschichten aus sumerischen, jüdisch-christlichen, norwegischen und anderen alten Kulturen dreht.

Enuma Elish, die erste Single vom Album, wird am 8. März erscheinen.

Miseration – Black Miracles And Dark Wonders

CD Digipak

1. The Seal Of The Eight-Pointed Star

2. Reign Of Fate

3. Desecrate, Dominate, Eradicate

4. Enuma Elish

5. Fed By Fire / Led By Blood

6. Kingdoms Turned To Sand

7. Shah

8. Connector Of The Nine Worlds

