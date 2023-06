Mono Inc.: gehen 2024 erneut auf Symphonic Tour – ein Epos kehrt zurück

Gerade haben Mono Inc. den ersten Teil ihrer großen Ravenblack Tour 2023 erfolgreich beendet.

Nun verkünden sie großartige Neuigkeiten für das Frühjahr 2024. Nachdem die erste Symphonic Tour im Jahre 2019 bereits vor Tourstart restlos ausverkauft war, werden Mono Inc. im April und Mai 2024 in insgesamt 17 deutschen Städten Klassiker und Hits ihres Repertoires in einem einmaligen klassischen Gewand präsentieren. Die Locations werden hierbei genauso besonders sein, wie das Programm selbst. Es lohnt sich auch dieses Mal beim Kauf der Tickets schnell zu sein. Die Show in Bochum ist bereits ausverkauft.

Mono Inc. – die Hamburger Rockband interpretiert ihre Hits im klassischen Gewand in besonderen Locations. Die hymnenartigen Songs des Quartetts strahlen im Glanz eines Soundtracks, sobald das Orchester-Ensemble einsetzt. Große Melodien. Große Emotionen. Sensationelle Momente.

In einer unvergleichlich intimen Atmosphäre werden mitreißende Spannungsbögen von ruhigen Passagen abgelöst, bis am Ende der gesamte Saal tanzt.

Nach einer komplett ausverkauften Symphonic-Tour im Jahre 2019 haben die Fans nach fünf Jahren endlich wieder die Möglichkeit, das aktuelle Programm im beliebt orchestralen Sound zu erleben.

Symphonic Tour 2024 Daten:

Präsentatoren: Orkus, SCHALL. & NoCut

05.04.2024 Potsdam – Nikolaisaal

06.04.2024 Dresden – Alter Schlachthof

07.04.2024 Schwabach – Markgrafensaal

12.04.2024 Leipzig – Haus Auensee

13.04.2024 München – St. Matthäus

14.04.2024 Wiesbaden – Schlachthof

18.04.2024 Hannover – Pavillon

19.04.2024 Köln – Carlswerk Victoria

20.04.2024 St. Wendel – Saalbau

02.05.2024 Bayreuth – Zentrum

03.05.2024 Stuttgart – Theaterhaus

04.05.2024 Bad Elster – König Albert Theater

09.05.2024 Neubrandenburg – Konzertkirche

10.05.2024 Berlin – Huxleys

11.05.2024 Erfurt – Alte Oper

17.05.2024 Bochum – Christuskirche *AUSVERKAUFT*

18.05.2024 Hamburg – Friedrich-Ebert-Halle

Tickets gibt es ab sofort im Mono Inc. Shop: https://www.mono-inc.com/shop/de/Symphonic-Tour-2024

Und auf Eventim: https://www.eventim.de/artist/mono-inc/mono-inc-symphonic-tour-2024

Mono Inc. sind:

Martin Engler – Vocals

Katha Mia – Drums

Carl Fornia – Guitars

Val Perun – Bass