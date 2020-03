Mono Inc.: starten Teil 1 ihrer großen „The Book Of Fire“ Deutschland Tour

Am Freitag starten Chartstürmer Mono Inc. in Münster zu ihrer großen The Book Of Fire – Tour 2020. Im Gepäck ihr frischgebackenes Nummer 1 Album – und eine epische Bühnenshow. „Wir spielen jetzt in größeren Hallen, da können und wollen wir unseren tollen Fans natürlich auch eine noch imposantere Show bieten als bereits gewohnt“, kündigt Gitarrist Carl Fornia an.

Vier der 13 kommenden Shows sind bereits jetzt komplett ausverkauft! Aufgrund der enormen Ticket-Nachfrage spielt die Band im Herbst 13 weitere Gigs, wie bekanntgegeben wurde!

Die vier Hamburger von Mono Inc. zeigen also nicht die geringste Erfolgsmüdigkeit. Im Gegenteil: Das neue Konzeptalbum The Book Of Fire ist ein glorreiches Manifest des monomanischen Dark-Rocks. Und auf den beiden anstehenden Deutschland-Touren im März/April sowie im Oktober gibt es diese atemberaubende Magie in diesem Jahr gleich zweimal zu genießen!!

Im Buch des Feuers waren verbotene Magie, das Unerklärliche, das Übersinnliche und die Weisheit von Generationen verewigt. Doch damit musste dieses Buch der rigorosen Gedankenpolizei jener Zeit ein Dorn im Auge sein und wurde somit eifriger gejagt als so manch trauriger Ketzer. Nur in geheimen Kreisen wurde das Werk zwischen den Verfolgten ausgetauscht. Doch mit jedem brennenden Eigentümer des Buches, starb auch ein Teil des Buches selbst, bis schließlich nichts mehr übrig war als die Geschichte seiner Verfolgung.

Auf der The Book Of Fire – Tour 2020, nehmen Mono Inc. das Publikum mit in verschlossene Zimmer zu zitternden Gelehrten, zu Magiern und Hexen, in vom Fackelschein der Häscher erhellte Gassen, in düstere Kerker und in die Folterkeller der Inquisitoren – und präsentiert dabei natürlich auch all die großen Hits der starken Vorgängeralben.

Mono Inc. – The Book Of Fire Tour 2020 – Teil 1

06.03.20 – Münster, Skaters Palace

07.03.20 – Köln, Carlswerk Victoria

12.03.20 – München, Backstage Werk

13.03.20 – Nürnberg, Z-Bau – Ausverkauft!

14.03.20 – Wiesbaden, Schlachthof

15.03.20 – CH-Pratteln, Z7 (verlegt auf den 26.10.)

20.03.20 – Berlin, Columbiahalle

21.03.20 – Leipzig, Haus Auensee – Ausverkauft!

27.03.20 – Oberhausen, Turbinenhalle

28.03.20 – Stuttgart, Im Wizemann – Ausverkauft!

29.03.20 – Saarbrücken, Garage

03.04.20 – Hannover, Pavillon – Ausverkauft!

04.04.40 – Hamburg, Sporthalle

Mono Inc. – The Book Of Fire Tour 2020 – Teil 2

01.10.20 – Kiel, Die Pumpe

02.10.20 – Rostock – Mova

03.10.20 – Potsdam, Waschhaus

08.10.20 – Bremen, Aladin

09.10.20 – Magdeburg – Factory

10.10.20 – Dresden, Alter Schlachthof

11.10.20 – Augsburg, Spectrum

15.10.20 – Osnabrück – Rosenhof

16.10.20 Erfurt, HsD

17.10.20 – Braunschweig, westand

22.10.20 – Frankfurt a.M., Batschkapp

23.10.20 – Dortmund, FZW

24.10.20 – Kaiserslautern, Kammgarn