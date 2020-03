Grand Magus: starten ihre Europa & UK Tour 2020 mit „Wolf God“

Die schwedischen Heavy Metal Meister von Grand Magus werden schon bald für 18 Shows nach Europa, Großbritannien und Irland zurückkehren. Das Trio aus Stockholm wird seine Fan-Horden erneut unter das Banner von Wolf God stellen und Songs vom letzten Studioalbum spielen. Als Support sind die Schweden von Wolf mit auf Tour.

Grand Magus Wolf God Europe + UK Tour 2020:

05.03 UK Bristol – The Fleece

06.03 UK Manchester – Academy 3

07.03 IRE Dublin – THE GRAND SOCIAL

08.03 UK Belfast – Limelight

10.03 UK Glasgow – The Audio

11.03 UK Sheffield – THE FOUNDRY

13.03 UK Birmingham – The Asylum

14.03 UK Norwich – Waterfront

15.03 UK London – The Dome

17.03 F Paris – Petit Bain

18.03 B Vosselaar – Biebob

19.03 NL Utrecht – Helling

20.03 D Cologne – Luxor

21.03 D Aschaffenburg – Colos Saal

22.03 D Munich – Backstage Halle

24.03 D Stuttgart – IM Wizemann

25.03 D Berlin – Lido

26.03 D Hamburg – Logo

Wolf God Tracklist:

01. Gold And Glory

02. Wolf God

03. A Hall Clad In Gold

04. Brother Of The Storm

05. Dawn Of Fire

06. Spear Thrower

07. To Live And To Die In Solitude

08. Glory To The Brave

09. He Sent Them All To Hel

10. Untamed

Wolf God erhebt sich erneut majestätisch über die Heavy-Metal-Szene und lässt die Gitarrenriffs für sich sprechen. Groove und Härte des erfolgreichen Vorgängers finden sich auch auf dem mittlerweile neunten Studioalbum, das wieder einmal eine Reihe zukünftiger Klassiker bereithält.

Das beeindruckende Artwork wurde vom renommierten Künstler Anthony Roberts erstellt.

Aufgenommen in Sweetspot Studio in Schweden wurde gemeinsam mit Produzent Staffan Karlsson (Arch Enemy, Firewind, Spiritual Beggars) der Grundstein für einen weiteren triumphalen Siegeszug gelegt. Denn die hauptsächlich im ersten Take aufgenommen Songs verfügen über einen ehrlichen, ausdifferenzierten, aber gleichzeitig bodenständigen Sound, der deren Wucht in ein passendes Klangbild hüllt.

