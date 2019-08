Mono Inc.: veröffentlichen erste Single und dazugehöriges Video zur neuen Platte „The Book Of Fire“

Mono Inc. haben ein neues Video zur im Januar erscheinenden Platte The Book Of Fire veröffentlicht. Der Titel lautet Louder Than Hell und erzählt eine dunkle Geschichte. Was erwartet uns?

Musikalisch wieder ein typischer Mono Inc. Song. Martin Engler mit tiefer sonorer Stimme, Lady Kata Mia unterstützt mit gewohnt hoher Stimme in den Refrain-Passagen, Carl Fornia an der Gitarre überzeugt mit Soloeinlagen und Bassist Manuel Antoni liefert die präzisen Anschläge auf der Viersaitigen. Der Song setzt sich sofort fest und dürfte somit ein Garant für ein gute Chartposition sein. Das Konzept funktioniert und warum sollte daran etwas geändert werden? Der Track bietet einen hohen Wiedererkennungswert und selbst wenn das Video nicht wäre, bereits nach den ersten Takten weiß man, wer das ist. Ob sich das für immer so halten kann, bleibt abzuwarten, aber derzeit, und das seit Jahren, funktioniert das ausgesprochen gut.

Das Video ist aufwendig hergestellt und in den sozialen Medien, also den Mono Inc. Fanseiten bei Facebook, haben sich viele Fans gemeldet, die am Dreh als Komparsen beteiligt waren. So entsteht auch hier eine Verbindung zwischen Fan und Band, die für hohe Loyalität sorgt. Die Geschichte selbst handelt, wie auch der gesamte Inhalt der anstehenden Platte, von Inquisition, Verfolgung, Leid und Tod. Wieder sind die Bandmitglieder involviert und wieder, wie auch schon bei Welcome To Hell, in zeitgemäßer, zum Video passender Verkleidung. In diesem Fall wird ein junges Mädchen von den Häschern und dem Gericht verurteilt und dann… aber seht selbst. Mir gefällt es.

Dieses und natürlich weitere Stücke werden auf der im Frühjahr startenden The Book Of Hell Tour präsentiert.

Tourdaten:

06.03.2020 Münster Skaters Palace

07.03.2020 Köln Carlswerk Victoria

12.03.2020 München Backstage Werk

13.03.2020 Nürnberg Z-Bau

14.03.2020 Wiesbaden Schlachthof

15.03.2020 Pratteln Z7

20.03.2020 Berlin Columbia Halle

21.03.2020 Leipzig Haus Auensee

27.03.2020 Oberhausen Turbohalle 1

28.03.2020 Stuttgart Im Wizemann

29.03.2020 Saarbrücken Garage

03.04.2020 Hannover Pavillon

04.04.2020 Hamburg Sporthalle

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auf der Seite https://www.mono-inc.com/shop/. Dort gibt es dann auch die kostenpflichtigen Premium VIP oder Meet &Greet Updates.

