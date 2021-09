Moonspell: geben „Ultima Ratio Fest“-Tour mit My Dying Bride, Borknagar, Wolfheart & Hinayana für 2022 bekannt

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude: Fans des gepflegten Dark Metals sollten sich demnach den Herbst 2022 bereits fest in ihrem Kalender markieren: Ab Ende September nächsten Jahres gehen die portugiesischen Gothic Metal Pioniere von Moonspell auf ausgedehnte Europatour – sie feiern zeitgleich dazu ihr 30-jähriges Jubiläum! Mit im Gepäck haben sie mit My Dying Bride, Borknagar, Wolfheart und Hinayana ein mehr als hochkarätiges Tour- Package!

Bereits seit ihren Anfängen hat die Kult- Band um Frontmann Fernando Ribeiro die Dark Metal Szene schwer beeinflusst. Ihre Wurzeln sind im Black Metal beheimatet, doch etablierten Moonspell schnell ihren ganz eigenen Sound-Charakter, den sie mittlerweile mit sehr progressiven Elementen angereichert haben. Ihr Hang zur Theatralik, ihre dunkle und okkultig orchestrale Sound-Atmosphärik sowie fesselnde Melodien sind legendär. Ende der 80er gegründet haben Moonspell bis heute nichts an Aktualität verloren: ihr aktuelles Album Hermitage (Review hier) stieg dieses Jahr direkt auf Platz 19 der deutschen Charts ein!

Mit My Dying Bride gesellt sich eine der Doom Metal-Band schlechthin ins Line-Up. Zusammen mit Paradise Lost und Anathema gelten die Briten aus Halifax als eine der Big Three, die das Genre in den 90ern populär machten. Auf Tour ließ sich die Formation allerdings nur äußerst selten blicken – insofern bietet die Ultima Ratio Tour eine DER Gelegenheiten, um My Dying Bride samt ihrem neuesten Album The Ghost Of Orion live zu erleben!

Auch die Progressive Black Metaller von Borknagar sind kein unbeschriebenes Blatt. Die 1995 gegründete Formation setzt sich aus Mitgliedern von unter anderem Enslaved, Immortal, Gorgoroth und Ulver zusammen. Kaum eine Formation hat den klassischen Black Metal mit so viel musikalischer Versiertheit weiterentwickelt wie die Norweger.

Und obwohl die Finnen von Wolfheart erst seit 2013 aktiv sind, konnten sie sich mit ihrem doomig-melodischen Sound bereits einen Namen machen. Mit ihrem letzten Album Wolfes Of Karelia schafften sie es gar bis auf Platz 8 der Charts. Die Melodic Death Metal Newcomer von Hinayana runden ein erstklassiges Tour Paket ab: Die Band aus Texas machte sich mit ihrem 2018-er Debüt erstmals einen Namen und konnte sich mit ihrem letzten Output, Death Of The Cosmic, vollends als feste Bank feinstem US Death Metals erweisen!

Moonspell-Frontmann Fernando Ribeiro freut sich schon ganz besonders auf die bevorstehende Tour: “Musikalisch gesehen könnte dies eine der besten Touren werden, in der Moonspell jemals involviert waren. My Dying Bride gehören zu unseren absoluten Favoriten wenn es um emotionales Songwriting geht und es gibt vermutlich keine andere Band, die Doom in dieser Form spielen können. Borkanagars letztes Album (Pure North) ist ein absolutes Meisterwerk und ich muss nicht erwähnen, dass Wolfheart auf ewig einen besonderen Platz in unseren Herzen haben. Wer auf Bands steht, die alles wirklich nur der Musik wegen machen, der muss sie einfach lieben!

Wir werden auf dieser Tour unsere bisherige Karriere Revue passieren lassen und alte Klassiker, neue Songs, sowie bislang selten gespielte Tracks zum Besten geben. Wappnet euch für eine ganz besondere Reise durch unser musikalisches Schaffen. Diese Tour ist jetzt schon eine der vermutlich größten Herzensangelegenheiten 2022!”

Auch nach 30 Jahren Moonspell, sind Ribeiro und seine Band Kollegen aktiv wie eh und je. Nach dem erst kürzlich erschienenen, letzten Studio Album Hermitage, gaben die Portugiesen erst kürzlich eine Neu- Auflage ihres 5. Albums Darkness And Hope, sowie ein Re-Release des ultimativen Moonspell Klassikers Irreligious bekannt! Eins ist sicher, Moonspell werden sich nicht lumpen lassen und die kommende Tour wird mit Sicherheit zeitlose Klassiker, moderne Hymnen bis hin zu vielen weiteren Highlights beinhalten! Erlebt die Ultima Ratio Fest-Tour live in folgenden Städten, der Vorverkauf startet am 1. Oktober:

Moonspell – Ultima Ratio Fest Tour

+ My Dying Bride + Borknagar + Wolfheart + Hinayana

29.09.2022 THU (DE) Frankfurt Batschkapp

30.09.2022 FRI (DE) Leipzig Hellraiser

01.10.2022 SAT (BE) Antwerp Trix

02.10.2022 SUN (LU) Luxemburg Den Atelier

03.10.2022 MON (FR) Paris Elysee Montmatre

04.10.2022 TUE (FR) Lyon Transbordeur

05.10.2022 WED (CH) Pratteln Z 7

06.10.2022 THU (DE) Stuttgart LKA

07.10.2022 FRI (DE) Geiselwind Music Hall

08.10.2022 SAT (DE) Munich Backstage Werk

09.10.2022 SUN (CZ) Brno Sono

10.10.2022 MON (HU) Budapest Barba Negra

11.10.2022 TUE (AT) Vienna Arena

12.10.2022 WED (PL) Wroclaw A2

13.10.2022 THU (DE) Berlin Kesselhaus

14.10.2022 FRI (DE) Hamburg Markthalle

15.10.2022 SAT (DE) Oberhausen Turbinenhalle

16.10.2022 SUN (NL) Utrecht Ronda

Tourveranstalter: www.decibel-touring.com

Moonspell sind:

Fernando Ribeiro – Vocals

Ricardo Amorim – Guitar, Backing Vocals

Pedro Paixão – Keys, Guitar

Aires Pereira – Bass

Hugo Ribeiro – Drums

