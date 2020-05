Filmtitel: Mord Auf Shetland – Staffel 3

Sprachen: Deutsch, Englisch

Laufzeit: ca. 340 Minuten

Genre: Krimi, Thriller

Release: 17.04.2020

Regie: Thaddeus O’Sullivan

Link: www.edel.com

Produktion: Edel Germany GmbH

Schauspieler:

Douglas Henshall, Steven Robertson, Erin Armstrong, Alison O’Donnell

Was Hass und Verzweiflung aus Menschen machen können, könnt ihr in der dritten Staffel der britischen Krimiserie Mord Auf Shetland erleben. Nach der gleichnamigen Romanreihe der englischen Erfolgsautorin Ann Cleeves wurden abermals über 300 Minuten Spielzeit in einen spannenden Krimi-Thriller verpackt. Mord Auf Shetland basiert auf den Krimis der Bestsellerautorin und vermittelt nicht zuletzt durch die grandiosen Aufnahmen der schroffen und zugleich malerisch schönen Landschaft der Shetland-Inseln die besondere Stimmung der Romane. Die Regie führte Thaddeus O’Sullivan nach einem Drehbuch von Gaby Chiappe und Robert Murphy.

Die Story von Mord Auf Shetland – Staffel 3:

Thomas Malone, 1994 zu lebenslänglich verurteilt wegen des Mordes an Lizzie Kilmuir, wird nach 23 Jahren wegen einer erfolgreichen Berufung von einem Gericht in Edinburgh aus der Haft entlassen. Viele in der eng verbundenen Gemeinde glauben immer noch, dass Malone schuldig ist. Als bei einem Folk-Festival Sally, die Tochter von dem früheren Leiter der Ermittlungen gegen Malone, verschwindet und wenig später unter ähnlichen Umständen ermordet wie Lizzie Kilmuir aufgefunden wird, fällt der erste Verdacht auf Malone. Die beiden Fälle werden immer komplexer und erstrecken sich bis nach Norwegen in die dunkle Welt rechtsextremer Gruppen, sodass Detectiv Inspector Jimmy Perez (Douglas Henshall) sowohl beruflich als auch persönlich an seine Grenze gestoßen wird. Doch während er der Wahrheit immer näherkommt, führt ihn die Untersuchung mehr in die eigene Vergangenheit, als er sich jemals hätte vorstellen können.