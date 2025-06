Mouth Of Madness: Detütalbum „Event Horizon“ erscheint am 16.07. über Darkness Shall Rise Productions

Die deutschen Mouth Of Madness gehören, gelinde gesagt, nicht zu den produktivsten Bands. Obwohl sie bereits 2013 gegründet wurden, gibt es bisher nur eine selbstbetitelte EP, die bereits 2016 veröffentlicht wurde. Wie dem auch sei, im Verborgenen und somit ungestört und völlig unbeeinflusst von Druck und Erwartungen hat die Band stetig an neuer Musik gearbeitet.

Fast zehn Jahre nach der Veröffentlichung der EP freuen wir uns sehr, dass das lang ersehnte erste Album von Mouth Of Madness nun endlich bei Darkness Shall Rise auf verschiedenen Plattformen erscheint.

Jeder, der die außergewöhnlich gute EP gehört hat, wird wohl zustimmen, dass Event Horizon im Grunde dort anknüpft, wo das Duo nach der EP aufgehört hat. Das Album umfasst neun Songs, darunter drei großartige Ambient-Stücke mit den Titeln Transhimalaya I, II, III, die von keinem Geringeren als einem der Gründer der Ambient-Pioniere Popol Vuh stammen. Die restlichen sechs Tracks zeigen die ungewöhnliche Interpretation von Metal durch eine inspirierte Band, die sich aufgrund ihrer Originalität nicht so leicht in eine Schublade stecken lässt. Es ist wohl keine Übertreibung zu behaupten, dass der Großteil der Kompositionen von Mouth Of Madness auf Death Metal basiert. Zumindest einige Riffs erinnern unverkennbar an Morbid Angel und frühen schwedischen Death Metal, ergänzt durch aggressiven Black Metal. Doch anstatt ein reines Death-Metal-Album zu sein, enthält Event Horizon auch viele düstere und epische Passagen. Der ambitionierteste Song des Albums, das labyrinthische Fireborn, verkörpert diese Mischung am besten.

Event Horizon – Trackliste:

1. Transhimalaja+ Part I

2. Sex And Thanatos

3. Year Of The Dog

4. At The Heart Of The Unknown

5. Worms

6. Transhimalaja+ Part II

7. Fireborn

8. Masaan

9. Transhimalaja+ Part III

Mouth Of Madness dürfte Fans von Tribulation, Venenum, Chapel Of Disease und alle Death-Metal-Fans ansprechen.

Verfügbare Formate: CD / LP / MC / Digital

Mouth Of Madness sind:

Florian Exner – Gesang, Gitarre, Bass

Marko Bieniek – Schlagzeug