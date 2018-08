Medienstädten Hamburg, Berlin, Köln und München ihre ersten Konzerte hierzulande erfolgreich absolvierte, kündigt die amerikanische Post-Hardcore-Band Movements drei weitere Shows im Herbst 2018 an. Das Quartett aus dem kalifornischen Rancho Santa Margarita wird in folgenden Städten zu sehen sein: in Stuttgart am 17. Oktober 2018 im Keller Klub, in Bochum am 18. Oktober 2018 in der Rotunde und in Trier am 21. Oktober 2018 im Exhaus. Grund für die zweite Deutschland-Tour und auch weiterhin im Handel ist das aktuelle Debüt-Album „Feel Something“ (Fearless Records).

Mi. 17.10.2018 Stuttgart – Keller Klub

Do. 18.10.2018 Bochum – Rotunde

So. 21.10.2018 Trier – Exhaus

Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Dienstag, dem 31. Juli 2018. Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

