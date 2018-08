Die Modern Metaller HORSEMAN haben heute ihre neue Single „Teach Them To Question“ veröffentlicht, zu der es hier auch ein Lyric Video gibt » https://youtu.be/rnAdu_Vuhy4

Das neue und insgesamt dritte Album der Band, „Of Hope, Freedom And Future„, wird am 21. September bei Massacre Records erscheinen. Für den Mix ist Igor Rogovic verantwortlich, das Mastering übernahm Drummer Michael Kolar. Gitarrist Gregor Panic hat das Coverartwork gestaltet.

„Of Hope, Freedom And Future“ bietet eine Mischung aus knallharten Kompositionen mit treibenden und groovigen Riffs, aber auch einprägsamen Melodien und Vocals. Hier kann man das Album vorbestellen » https://massacre.lnk.to/horseman_ohfaf

HORSEMAN – Of Hope, Freedom And Future

1. Of Hope, Freedom And Future

2. A Thousand Wars

3. Hunters

4. See Me Hanging

5. The Monsters I Feed

6. Die Gedanken Sind Frei

7. Teach Them To Question

8. An Open Mind Breaks Down Walls

9. The Giant

10. Fools Keep Marching

11. The Final Dance

12. Shellshock

