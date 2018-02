Die Anfänge einer Band sind zumeist wenig glorreich. Als Mr. Irish Bastard 2006 antraten, die Welt mit schnell getakteten und hochprozentigen Hymnen positiv zu erschüttern, waren die Bühnen so klein, dass die Hälfte der musikalischen Überzeugungstäter hinten runterfiel. Heute, drei Studioalben und gute 700 Konzerte später, die sie unter anderem bis nach China, Japan und auf sattsam Platz bietenden Festivalbühnen neben The Pogues, Flogging Molly, Dropkick Murphys und The Levellers führten, ist die Truppe längst eine international gefeierte Folk-Punk-Instanz geworden. Mit ihrem neuen Album The Desire For Revenge (VÖ 02.03.2018), starten Mr. Irish Bastard mit der Energie von frischentzückten Musikverrückten ins zweite Jahrzehnt ihres Bestehens. Aber auch mit dem Drang, neue Details ihres Klangkörpers zu beleuchten. The Desire For Revenge ist Standortbestimmung, Fortsetzung, Neubeginn und Reflexion zugleich.

Man könnte im neuen Album die Anleitung zum Idealismus finden, wenn man unbedingt nach einem Hinweis auf den Status Quo des Punkrock suchen muss, dem die DNA der Irish Folk Music längst mit dem Stolz des Verliebten ins Blut übergegangen ist. Selbstverständlich bedienen Mr. Irish Bastard auf The Desire For Revenge nicht die Unsitte, einen Chart-Hit im Folk-Punk-Stil zu spielen. Dafür ist ihr Mitteilungsdrang in den neuen Eigenkompositionen viel zu überbordend. Und wenn doch mal in die Cover-Kiste gegriffen wird, dann nur als wahlweise sublime oder knallharte Parodie. Aber das ist eine Live-Geschichte…

The Desire For Revenge wurde vom festen Stamm der Band aufgenommen: Mr. Irish Bastard, Gran.E.Smith (Mandoline, Banjo, Bouzouki), Beouf Strongenuff (Bass) und Schlagzeuger Ivo K’Nivo. Zu den so genannten Travelling Bastards, die in wechselnder Konstellation live dazu stoßen, schauten diesmal im Studio auch die Gitarristen P und Moe Leicester, B.B. am Akkordeon und die Tin Whistle-Expertin Kate vorbei. Eine neue Dimension im Klang addieren die Geigerinnen Laura Zimmermann und Mona Kaczmarczyk. „Die Geige ist eine neue Klangfarbe in unserem Sound und transportiert Emotionen, die bislang bei uns keine offensichtlichen Rollen spielten“, erklärt Mr. Irish Bastard. “Wir zelebrieren und definieren auf dem neuen Album unsere bisherige Geschichte als Band. Gleichzeitig verfeinern wir unseren Sound aber auch, denn nur wer sich verändert, bleibt sich letztendlich treu und bleibt auch seinen Zuhörern gegenüber ehrlich. Kurz gesagt, bleiben die Sehnsüchte, wie in jeder Folk-Deutung, überall auf der Welt, die Gleichen. Menschen brauchen alle das Gleiche, Freunde, etwas zu trinken und zu essen, Liebe. Und manche“, lacht er, „lüstern hin und wieder auch nach Rache, Vergeltung, Schuld und Sühne. The Desire For Revenge könnte deren Platte werden.“

Einen kleinen Vorgeschmack gibt schon mal das Track Pre-Listening zu Mike Malloy: https://soundcloud.com/user-952549246/soundcloud-mr-irish-bastard-1/s-dD3Nq

Auch live geht es natürlich ziemlich rund in 2018… hier die aktuellen Dates…

Mr. Irish Bastard live:

Präsentiert von: Ox, Slam, eventim.de, livegigs.de

09.03. Hamburg, Logo

10.03. Braunschweig, Eulenglück

16.03. Essen, Turock

17.03. München, Backstage

23.03. Frankfurt, Nachleben

24.03. Köln, Jungle

29.03. Magdeburg, Factory

30.03. Berlin, Musik + Frieden

31.03. Rostock, MauClub

06.04. Hannover, Lux

07.04. Dresden, Scheune

Veranstalter: The Living Proof Agency

Tickets u.a. über: www.eventim.de

Festivals:

14.04.18 Dächingen – Rocknacht / Frühlingsfest

27.04.18 Aarburg – CH – Musigburg

28.04.18 Saarwellingen – Antattack

26.05.18 Visbek Visbek rockt

1.-3.06.18 Kiew – Irish Fest

23.06.18 Abenberg – Feuertanz Festival

30.06.18 Würzburg – Mission Ready F.

14.07.18 Büsum – Irish im Koog

21.07.18 Weiler – Krawall im Stall

03.08.18 Feraltorf CH – Highlandgames

31.08.18 Gießen – Freudentanz Festival

Mehr Infos unter:

www.mririshbastard.com

www.facebook.com/mririshbastard

