MSG (Michael Schenker Group): kündigen Liveshows für Herbst 2021 an

Michael Schenker wird am 29. Januar das brandneue MSG Album Immortal über Nuclear Blast veröffentlichen. Der Titel spricht Bände: ein perfektes Synonym, um Michael Schenkers musikalisches Vermächtnis zu beschreiben und sein 50. Jubiläum als Musiker zu feiern.

Heute kündigt die Band neue Liveshows für Europa und Großbritannien im Oktober und November 2021 an.

Michael Schenker kommentiert: “Eine neue Show mit meinem großartigen neuen MSG Line-Up zur Feier meines 50. Jubiläums als Musiker und des neuen Albums Immortal. Ich freue mich schon und kann es kaum erwarten, wieder live Rock’n’Roll für all meine Fans da draußen zu spielen. Nicht verpassen – es wird Zeit, dass wir wieder live zusammenkommen.”

Michael Schenker

50th Anniversary – Immortal

performed by the current MSG/Michael Schenker Group

Mit Special Guest Doro

28.10.2021 UK – Leeds, O2 Academy

29.10.2021 UK – Newcastle, O2 City Hall

30.10.2021 UK – Wolverhampton, KK Steel Mill

31.10.2021 UK – London, O2 Shepherd’s Bush Empire

Tickets: https://www.ticketmaster.co.uk/michael-schenker-tickets/artist/890401

Michael Schenker

50th Anniversary – Immortal

performed by the current MSG/Michael Schenker Group

02.11.2021 NL – Zoetermeer, De Boerderij

03.11.2021 CH – Pratteln, Z7

04.11.2021 IT – Turin, Audiodrome

05.11.2021 ES – Barcelona, Razzmatazz 1

06.11.2021 ES – Madrid, La Riviera

Tickets: https://www.dragon-productions.eu/bands/michael-schenker/

Vor Kurzem haben MSG ein Lyric Video zu ihrer ersten Single Drilled To Kill veröffentlicht – eine Uptempo Hymne, die gleichzeitig auch der Opening Track des Albums ist. Auf dem Track steuert der legendäre Ralf Scheepers von Primal Fear den Gesang bei, während sich Michael Schenker und Keyboarder Derek Sherinian (u.a. Black Country Communion) einen wahren Kampf zwischen Gitarre und Keyboard liefern.

Seht euch das Lyric Video zu Drilled To Kill hier an:

Immortal wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

CD

CD/Blu-ray Digipak (inkl. „Michael Schenker Fest Live @ Bang Your Head festival)

Earbook (inkl. album CD + live Blu-ray & live 2CD)

PIC-LP

LP (black, black/white marbled, red/black marbled)

Die Trackliste liest sich folgendermaßen:

01. Drilled To Kill

02. Don´t Die On Me Now

03. Knight Of The Dead

04. After The Rain

05. Devil’s Daughter

06. Sail The Darkness

07. The Queen Of Thorns And Roses

08. Come On Over

09. Sangria Morte

10. In Search Of The Peace Of Mind

ICYMI:

Trailer #1: https://youtu.be/cDQ9VICJZyc

Immortal wurde zum größten Teil im Kidroom Studio in Deutschland aufgenommen, mit Michaels Langzeitpartner Michael Voss, der das Album Co-produziert hat und auch auf zwei der Songs als Sänger zu hören ist. Das Cover Artwork von Immortal wurde von Zsofia Dankova (Powerwolf u.a.) kreiert.

Immortal wird die Tradition der beiden letzten Michael Schenker Fest Alben Resurrection und Revelation fortführen und eine lange Liste von Freunden und Gästen enthalten. Hauptsänger wird der gebürtige Chilene und hochtalentierte Ronnie Romero (Rainbow etc.) sein, gefolgt von Michael Voss (Mad Max u.a.), Ralf Scheepers (Primal Fear) sowie Joe Lynn Turner (ex-Deep Purple, Rainbow u.a.), die alle jeweils auf zwei Nummern zu hören sind.

Neben Michael Schenker selbst, spielen Steve Mann (Keyboards), Barry Sparks (Bass, Dokken u.a. ) sowie die drei Schlagzeuger Bodo Schopf, Simon Philipps (ex-Toto) und Brian Tichy (ex-Whitesnake), auf dem Album.

Den letzten Gastbeitrag auf Immortal liefert Keyboarder Derek Sherinian (ex-Dream Theater, Kiss u.a..), ab, der auf dem Opener des Albums spielt, auf dem Ralf Scheepers den Gesang übernimmt.

Das Album wird zehn Songs enthalten, einschließlich dem epischen In Search Of The Peace Of Mind. „Ich habe den Song mit 15 geschrieben und es war mein allererstes selbstkomponiertes Musikstück, das ich mit den Scorpions für unser erstes Studioalbum Lonesome Crow 1970 aufgenommen habe. Wir haben den Song zur Feier meines 50. Jubiläums neu aufgenommen und es wurde ein richtiges Epos; mit einer Erweiterung am Ende des Songs, die absolut phänomenal geworden ist, mit Simon Phillips am Schlagzeug, der wie immer großartige Arbeit geleistet hat.“ Das Ergebnis ist ein wahres Highlight und bietet sogar noch mehr Überraschungen: „Gary Barden singt den ersten Vers, bevor er von Ronnie Romero abgelöst wird – und am Ende singen Ronnie, Doogie White und Robin McAuley alle zusammen, zu Ehren meines Jubiläums. Wirklich unglaublich. Dafür möchte ich mich bei jedem von ihnen bedanken!“

Die limitierte Erstauflage dieses kommenden MSG Albums wird eine weiteres einzigartiges Extra enthalten: „Wir haben als Bonus noch die Michael Schenker Fest – Bang Your Head (Blu-ray), die während unserer Headline Show in Balingen vor zwei Jahren aufgenommen wurde: unbearbeitet, voller Power und einfach großartig! Es sind ein paar kleine Fehler drin, aber weil die Show und die Aufnahme so gut gelaufen ist, habe ich entschieden, alles so zu lassen, wie es in dieser Nacht war: pure Live Magie.“

www.michaelschenkerfest.com

www.nuclearblast.de/michaelschenkerfest

www.michaelschenkerhimself.com

www.facebook.de/michaelschenkerrocks