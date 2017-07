Slime And Punishment, das sechste Studioalbum von den aus Richmond, Virginia stammenden Municipal Waste wurde vor einem Monat veröffentlicht und konnte die bisher besten Verkaufszahlen all ihrer bisherigen Alben in der Erstverkaufswoche erzielen! Mit der neuen Platte konnten sie sich in den USA Platz 3 der Billboard Top New Artist/Heatseekers-Charts, #5 der Current Hard Music Albums-Charts, #9 der Independent Albums-Charts sowie Platz 44 in den Top Current Albums-Charts holen. Außerdem landeten sie in Kanada’s Hard Music-Charts auf Rang 75 und in den Top Current Albums-Charts auf #180.

Um diesen Erfolg gebührend zu feiern, veröffentlicht die Band nun ein neues Musikvideo zum Song Breathe Grease. Zu sehen gibt es den von Rob „Whitey“ McConnaughy produzierten Clip hier:



Kommentare

Kommentare