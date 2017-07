Die Kreativität und Produktivität kennt bei dem deutschen Heavy Metal-Trio von Rage scheinbar keine Grenzen. Nur 14 Monate nach dem erfolgreichen The Devil Strikes Again-Nackenbrecher, liefern Rage ihr neues, nunmehr 23. Studioalbum namens Seasons Of The Black ab, welches am 28. Juli veröffentlicht werden wird.

Heute enthüllt die Band das dritte Track-By-Track Video, in dem das Trio über die letzten vier Songs der neuen Platte erzählt, die zusammen die The Tragedy Of Man-Quadrilogie bilden. Wenn Ihr mehr über Gaia, Justify, Bloodshed In Paradise und Farewell erfahren wollt, dann schaut Euch hier den Clip an:



