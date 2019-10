Municipal Waste: »The Last Rager« [EP] ab sofort erhältlich

Partylöwen, die Art wurde euch bereits nähergebracht, aber nun ist es Zeit für den Fortgeschrittenenkurs, denn die Virgina-Speed Metal-Punks von Municipal Waste haben ihre neue EP The Last Rager veröffentlicht.

Schaut euch das Musikvideo zu Wave Of Death an:

Holt euch The Last Rager im Format eurer Wahl: nuclearblast.com/municipalwaste-thelastrager

Hört euch die Tracks in den NB-New Releases-Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

The Last Rager ist in den folgenden Formaten erhältlich:

1. Jewelcase-CD

2. Vinyl

2.1 schwarz

2.2 grün (limitiert auf 300 Stück)

2.3 gelb / blau gesplattert (limitiert auf 1.000 Stück)

2.4 grün-schwarzes Swirl-Vinyl (limitiert auf 200 Stück) *Ausverkauft*

2.5 orange-rot gesplattert (limitiert auf 500 Stück)

3. Kassette

3.1 schwarz (limitiert auf 300 Stück)

4. T-Shirt-Bundle

4.1 enthält CD + T-Shirt

The Last Rager – Tracklist:

01. Wave Of Death

02. Car-Nivore (Street Meat)

03. Rum For Your Life

04. The Last Rager

The Last Rager wurde größtenteils von LandPhil Hall in den Blaze Of Torment Studios in Richmond, VA aufgenommen, während sich Josh Hall um zusätzliche technische Details gekümmert hat. Gemixt wurde sie von Rob Caldwell, gemastert von Joel Grind. Das Artwork stammt von Brian Crabaugh.

Municipal Waste live:

w/ Napalm Death, Sick Of It All, Take Offense

11.10. USA New York, NY – The Bowery Ballroom*

12.10. USA New York, NY – The Bowery Ballroom**

13.10. USA Worcester, MA – Rock And Shock

14.10. USA Syracuse, NY – The Westcott Theater

16.10. USA Detroit, MI – The Majestic Theatre

17.10. USA Chicago, IL – Metro

18.10. USA Lawrence, KS – The Granada Theater

19.10. USA Lincoln, NE – Bourbon Theatre

20.10. USA Denver, CO – Summit

22.10. USA San Francisco, CA – Slim’s

23.10. USA Los Angeles, CA – The Teragram Ballroom*** *Ausverkauft*

24.10. USA Los Angeles, CA – The Teragram Ballroom****

*w/ Subversive Rite

**w/ Dropdead

***w/ Evildead

****w/ Blade Killer

Winter Tour 2019

w/ Toxic Holocaust, Enforcer, Skeletal Remains

28.11. D Nürnberg – Z-Bau

29.11. D Chemnitz – AJZ

30.11. B Antwerpen – Kavka Zappa

01.12. NL Drachten – Iduna

03.12. UK Birmingham – The Asylum

04.12. UK Glasgow – Slay

05.12. UK Belfast – Limelight

06.12. UK Manchester – Club Academy

07.12. UK Leeds – Brudenell Social Club

08.12. UK London – ULU Live

10.12. D Oberhausen – Kulttempel

11.12. I Paderno Dugnano (MI) – Slaughter Club

12.12. D Landshut – Alte Kaserne

13.12. D Cottbus – Glad House

14.12. CZ Prag – Nová Chmelnice

15.12. D Berlin – SO36

Weitere Infos:

https://www.facethewaste.com

https://www.facebook.de/municipalwaste

https://www.nuclearblast.de/municipalwaste