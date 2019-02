Seit seiner Veröffentlichung Mitte Dezember 2018 ist das Video Dance der tunesischen Metaller Myrath bereits mehr als 1 Million Mal auf Youtube und Facebook geklickt worden.

Dem Wunsch vieler Fans aus der ganzen Welt folgend, erzählt der Myrath-Sänger Zaher Zorgati nunmehr die berührende, ernsthafte Geschichte zum Song Dance: Der Titel ist von der Geschichte einer Bauchtänzerin inmitten des Syrien-Krieges inspiriert, die unter Todesdrohungen aufgefordert wurde, nicht mehr zu tanzen und sich der ISIS-Community anzuschließen. Sie trotze der ISIS, tanzte weiter und ließ sich „Dance or die“ auf den Hals tätowieren.

Des Weiteren ließen sich Myrath bei den aufwendigen Filmaufnahmen zum Dance-Video über die Schulter blicken und geben ihren Fans in der Preview Behind The Screens einen wunderbaren Einblick hinter die Kulissen:

Das neue Album von Myrath wird in diesem Frühjahr auf earMusic/Edel veröffentlicht. Die neue Single Dance von Myrath ist bereits hier erhältlich.

Myrath sind:

Zaher Zorgati – Lead Vocals

Malek Ben Arbia – Guitars

Anis Jouini – Bass

Elyes Bouchoucha – Keyboards

Morgan Berthet – Drums

https://www.myrath.com/

https://www.facebook.com/myrathband/

https://twitter.com/myrath/

https://www.instagram.com/myrathband/

