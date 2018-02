Macht euch bereit! Die Metal Brigade rollt wieder über die Schweiz, Deutschland und Österreich hinweg!

Mit ihrem neuen Album „Monuments Uncovered“ im Gepäck, werden MYSTIC PROPHECY im Mai und Juni auf Headliner Tour gehen – mit an Bord sind Emerald Sun und ihre Labelkollegen Victorius!

„Monuments Uncovered“ Headliner Tour 2018 w/ Victorius & Emerald Sun

25.05.2018 CH Hallwilersee – Metal Boat

26.05.2018 DE Bad Friedrichshall – Lemmy’s Rock Bar

27.05.2018 DE Leipzig – Hellraiser

29.05.2018 DE Bochum – Rockpalast

30.05.2018 DE Siegburg – Kubana

31.05.2018 DE Rüsselsheim – Das Rind

01.06.2018 AT Salzburg – Rockhouse

02.06.2018 AT Spittal an der Drau – Stadtsaal

Festivals 2018

13.04.2018 DE Dettelbach – Frankenhalle (Metal Franconia Festival)

14.04.2018 DE Mannheim – MS Connexion Complex (2018 Delta Metal Meeting)

28.06.2018 DE Tann – Rockwolf Open Air

14.07.2018 DE Balingen – Messegelände Balingen (Bang Your Head!!! Open Air)

04.08.2018 DE Guggenberg/Ottobeuren – Schlichtenfest

„Shadow On The Wall“ (Animated Video)

„You Keep Me Hangin‘ On (Official Video)

„I’m Still Standing (Full Song)

„Monuments Uncovered“ (Album Teaser)

