Mystic Prophecy haben heute das animierte Video zum Song Shadow On The Wall vom kommenden Album Monuments Uncovered veröffentlicht! Der Song ist im Original von Mike Oldfield. Das Video wurde von Wanderley Perna / W Designer realisiert.

Schaut euch das Video hier an

Es ist bereits der dritte Song, der vor Albumveröffentlichung verfügbar ist und folgt You Keep Me Hangin‘ On (Official Video) sowie I’m Still Standing (Full Song).

Auch ein kurzer Albumteaser ist hier verfügbar.

Mystic Prophecys neues Album Monuments Uncovered erscheint diesen Freitag, den 12. Januar, bei Massacre Records und beinhaltet ausschließlich Coverversionen und ist zusätzlich als limitiertes Digipak mit exklusivem Bonustrack sowie als limitierte Vinyl LP erhältlich – sichert euch das Album hier.

Monuments Uncovered wurde von R.D. Liapakis und Mystic Prophecy in den Prophecy Studios produziert. Um den Mix und das Mastering kümmerte sich Henrik Udd in den Udd Recording Studios (Architects, Hammerfall, Bring Me The Horizon, At The Gates, Delain). Das Albumartwork wurde von Dušan Marković gestaltet.

Mystic Prophecy – Monuments Uncovered

1. You Keep Me Hangin‘ On (Kim Wilde/The Supremes Cover)

2. Hot Stuff (Donna Summer Cover)

3. Shadow On The Wall (Mike Oldfield Cover)

4. Are You Gonna Go My Way (Lenny Kravitz Cover)

5. I’m Still Standing (Elton John Cover)

6. Because The Night (Patti Smith Cover)

7. Space Lord (Monster Magnet Cover)

8. Get It On (T.Rex Cover)

9. Tokyo (Tokyo Cover)

10. Proud Mary (Creedence Clearwater Revival Cover)

11. The Stroke (Billy Squier Cover) [Digipak Bonus Track]

Mystic Prophecy Live

13.04.2018 DE Dettelbach – Frankenhalle (Metal Franconia Festival)

14.04.2018 DE Mannheim – MS Connexion Complex (2018 Delta Metal Meeting)

28.06.-01.07.2018 DE Tann – Rockwolf Open Air

12.-14.07.2018 DE Balingen – Messegelände Balingen (Bang Your Head!!! Open Air)

Kommentare

