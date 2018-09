Die deutschen Melodic Death/Doom Metaller Nailed To Obscurity haben vor wenigen Monaten bekanntgegeben, dass sie einen Plattenvertrag mit Nuclear Blast Records geschlossen haben. Nachdem sie kürzlich bereits die Mainstage des legendären Bloodstock Open Air (UK) bespielt hat, hat sich die Band nun gemeinsam mit Produzent V. Santra (u.a. Triptykon, Dark Fortress, Barren Earth, Obscura) in dessen Woodshed Studio (bei Landshut) zurückgezogen, um den Nachfolger ihres vielgelobten 2017er Albums King Delusion einzuspielen. Dieser wird voraussichtlich im Januar 2019 in die Regale der hiesigen Plattenläden kommen.

Die Band kommentiert: „Es hat sich angefühlt, als wären wir nach Hause zurückgekehrt, als wir wieder ins Woodshed Studio gekommen sind, wo wir bereits unser (noch) aktuelles Album King Delusion aufgenommen haben. Mit Produzent V. Santura zu arbeiten, ist schon damals eine großartige Angelegenheit gewesen, weshalb es keinerlei Zweifel gab, ihn für unser kommendes Werk erneut ins Boot zu holen. Wir arbeiten aktuell noch im Studio an den Songs, sie sind also noch nicht ganz fertig. Doch so viel sei verraten: Dieses Album wird vermutlich unser düsterstes. Auch wenn es zuerst Nailed To Obscurity-typisch klingen mag, wird es doch eine Menge neuer Dinge zu entdecken geben. Das Schlagzeug ist bereits vollständig eingespielt und wir haben kürzlich mit den Gitarrenaufnahmen losgelegt. Wir können es kaum erwarten, das Endergebnis zu hören und euch vorzustellen!“

Weitere Details folgen in Kürze…!

Nailed To Obscurity sind kürzlich als Support der Co-Headlinetour der Melodic (Death) Metal-Schwergewichte Amorphis und Soilwork, die Anfang 2019 stattfinden wird, bestätigt worden. Als zusätzlicher Supportact wird die ukrainische Modern Metal-Formation Jinjer mit dabei sein. Des Weiteren wurde bereits ein Festivalgig auf dem Ballenstedter Rockharz Open Air angekündigt. Der aktuelle Tourplan der Band für 2019 kann unten eingesehen werden.

Gitarrist Jan-Ole Lamberti ergänzt: „Wir können es kaum erwarten, endlich wieder auf Tour zu gehen – und das mit einem solchen Megapackage. Wir freuen uns darauf, bekannte Gesichter in Städten und Clubs zu sehen, in denen wir schon zuvor gespielt haben, aber auch neue Leute an Orten und in Ländern kennenzulernen, in denen wir noch nie unterwegs gewesen sind. Das wird klasse!“

Nailed To Obscurity live:

w/ Amorphis, Soilwork, Jinjer

11.01. D Oberhausen – Turbinenhalle 2

12.01. NL Nijmegen – Doornroosje

13.01. D Hamburg – Markthalle

14.01. DK Kopenhagen – Amager Bio

15.01. S Stockholm – Fryshuset

16.01. N Oslo – Rockefeller Music Hall

18.01. D Hannover – Capitol

19.01. D Leipzig – Hellraiser

20.01. PL Krakau – Klub Kwadrat

22.01. RO Bukarest – Arenele Romane *NEU*

23.01. BG Sofia – Universiada Hall

25.01. H Budapest – Barba Negra Music Club

26.01. A Wien – Ottakringer Brauerei *NEUE VENUE*

27.01. CZ Zlín – Masters of Rock Café

28.01. SK Bratislava – Majestic Music Club

29.01. D Berlin – Kesselhaus

30.01. D München – Backstage (Werk)

01.02. D Geiselwind – MusicHall

02.02. D Köln – Essigfabrik

03.02. B Antwerpen – Trix Muziekcentrum

04.02. UK London – Electric Ballroom

06.02. F Paris – Cabaret Sauvage

07.02. F Toulouse – Le Bikini

08.02. E Madrid – Mon

09.02. E Barcelona – Salamandra

10.02. F Lyon – Le Transbordeur

12.02. I Trezzo sull’Adda (MI) – Live Music Club

13.02. D Wiesbaden – Schlachthof

14.02. D Saarbrücken – Garage

15.02. D Stuttgart – LKA Longhorn

16.02. CH Pratteln – Z7

03. – 06.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

Seit mehr als zehn Jahren erarbeiten sich die Norddeutschen Nailed To Obscurity durch ihren Stil zwischen Melodic Death Metal, Doom und progressiven Einflüssen einen stetig wachsenden Namen durch eben jene Herangehensweise. Mit ihrem Underground-Debüt Abyss… setzten sie bereits ein erstes Ausrufezeichen, vor allem waren es aber ihre Alben Opaque (2013) und das letztjährige King Delusion, die sie große Schritte haben machen lassen. Ihre melancholischen Songs, die nie die nötige Härte vermissen lassen, schaffen stets eine eigene Dynamik, die Hörer unmittelbar in ihren Bann zieht und sie dort jeden Ton und jede Zeile durchleben lässt. Diese Magie überzeugte auch die Festivalbesucher auf dem Wacken Open Air, dem Summer Breeze, dem Party.San Open Air sowie Besucher ihrer letztjährigen Europatour als Mainsupport von Dark Tranquillity oder weiterer Auftritte, u.a. an der Seite von etablierten Größen wie Arch Enemy oder Paradise Lost.

Nailed To Obscurity sind:

Raimund Ennenga | Gesang

Jan-Ole Lamberti | Gitarre

Volker Dieken | Gitarre

Carsten Schorn | Bass

Jann Hillrichs | Schlagzeug

