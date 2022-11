Nailed To Obscurity: veröffentlichen neue Single „Clouded Frame“

Im Vorfeld ihrer Europatournee mit Eluveitie, Amorphis und Dark Tranquillity haben die deutschen Melodic-Death-Metaller Nailed To Obscurity eine neue Single und ein Video mit dem Titel Clouded Frame veröffentlicht. Clouded Frame ist ein düsteres und unheimliches Meisterwerk, das den charakteristischen Growl-Gesang der Band und schlingernde Riffs mit grüblerischen Melodien kombiniert. Sehen Sie sich das Video zu Clouded Frame hier an:

Raimund Ennenga: „Manchmal müht man sich ab, alle Teile zusammenzubringen, um sich einen Schicksalsschlag richtig einzuprägen, aber dann stellt man fest, dass bestimmte Details unerreichbar geworden sind. Sie bleiben im blinden Fleck deines Gedächtnisses verborgen. Du stehst vor dem ‚Wolkenrahmen‘, aber es ist einfach unmöglich, einen richtigen Blick auf das zu werfen, was sich darin befindet. Wir haben diese Idee als zentrales Bild für den Song Clouded Frame genommen, der – aus unserer Sicht – diese Emotion mit seinen eruptiven Momenten sowie seinem sanften und sehr zerbrechlichen Refrain wirklich einfängt.“

Clouded Frame könnt ihr hier streamen: https://bfan.link/clouded-frame-single

Nailed To Obscurity live:

mit Eluveitie, Amorphis + Dark Tranquillity

10.11. CH Zürich – Komplex 457

11.11. DE Filderstadt – FILharmonie

13.11. IT Milan – Live Club

15.11. FR Toulouse – Le Bikini

16.11. ES Madrid – La Riviera

17.11. ES Barcelona – Razzmatazz

18.11. FR Lyon – Le Radiant

19.11. FR Paris – L’Olympia

20.11. FR Lille – L’Aeronef

22.11. IE Dublin – Academy

23.11. UK Glasgow – QMU

24.11. UK Manchester – O2 Ritz

25.11. UK London – O2 Forum Kentish Town

26.11. BE Brussels – Ancienne Belgique

27.11. NL Tilburg – O13

29.11. DK Copenhagen – Amager Bio

30.11. NO Oslo – Sentrum Scene

01.12. SE Stockholm – Fallan

03.12. FI Helsinki – Black Box

05.12. PL Warsaw – Progresja

06.12. DE Berlin – Huxleys

07.12. AT Vienna – Gasometer

09.12. DE Munich – Zenith

10.12. DE Leipzig – Felsenkeller

11.12. CZ Zlin – hala Datart Zlin

12.12. HU Budapest – Barba Negra

14.12. DE Wiesbaden – Schlachthof

15.12. LU Esch/Alzette – Rockhal

16.12. DE Oberhausen – Turbinenhalle

17.12. DE Hamburg – Zeltphilharmonie

Die aus Norddeutschland stammenden Nailed To Obscurity haben erfolgreich ihren eigenen unverwechselbaren, progressiven Death-Doom-Stil entwickelt. Ihr Underground-Debüt Abyss… lieferte die ersten Anzeichen dieses Sounds, den sie auf ihren Alben Opaque (2013), King Delusion (2017) und zuletzt Black Frost (2019), das auf Platz 37 der deutschen Charts einstieg, weiterentwickelten. Ihre melancholischen Songs lassen nie die nötige Brutalität vermissen und schaffen ein dynamisches und ausgesprochen fesselndes Erlebnis für den Hörer. Im Laufe ihrer Karriere trat die Band auf Festivals wie dem Wacken Open Air, Summer Breeze, Bloodstock, Brutal Assault und Party.San Open Air auf und tourte in ganz Europa mit Größen wie Amorphis, Soilwork, Jinjer, Dark Tranquillity, Equilibrium und Lord Of The Lost sowie an der Seite namhafter Acts wie Arch Enemy, Paradise Lost und At The Gates.

Nailed To Obscurity sind:

Raimund Ennenga | Gesang

Jan-Ole Lamberti | Gitarren

Volker Dieken | Gitarren

Carsten Schorn | Bass

Jann Hillrichs | Schlagzeug

Mehr Info:

www.nailedtoobscurity.com

www.facebook.com/nailedtoobscurity