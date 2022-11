Lionheart: veröffentlichen neue Single / Video „Hell On Earth“ aus ihrem kommenden Album „Welcome To The West Coast III“

Frisch nach der größten Headline-Tour ihrer Karriere melden sich Lionheart mit ihrer brandneuen Single Hell On Earth zurück, die aus ihrem kommenden neuen Album Welcome To The West Coast III stammt, das am 9. Dezember über Arising Empire veröffentlicht werden soll.

Das Album wird als CD, limitiertes farbiges Vinyl und in einer limitierten Sonderbox zusammen mit exklusiven Merch-Optionen erhältlich sein.

Bestellt euch Welcome To The West Coast III hier vor: https://arisingempire.com/wttwcIII

Die Tracklist findet ihr in unserem Release-Kalender: