Time For Metal – Event Rückblick Oktober 2022

Wir haben für euch was Neues ausgearbeitet und werden jeden Monat den Time For Metal – Event Rückblick veröffentlichen. Immer am Zehnten des Monats gibt es ab Dezember unseren Rückblick, welche Veranstaltungen (Festivals, Konzerte und Messen) wir für euch besucht haben. Mit einem direkten Link könnt ihr die für euch interessanten Artikel aufrufen. Den Oktober wollen wir als Opener dieser Serie nutzen und haben hier für euch die erste Aufstellung:

Prophecy Fest 2022 in der Balver Höhle vom 29.09.2022 bis 01.10.2022 (den Artikel findet ihr HIER!)

Euroblast Festival 2022 vom 30.09. bis 02.10. in der Essigfabrik in Köln (den Artikel findet ihr HIER!)

Gaahls Wyrd Europa Tour 2022 am 03.10.2022 im Hole44 in Berlin (den Artikel findet ihr HIER!)

Die Oper Krabat mit Coppelius am 03.10.2022 im Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen (den Artikel findet ihr HIER!)

Billy Idol – The Roadside Tour 2022 am 06.10.2022 in der Barclays Arena in Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Paradise Lost Europa Tour am 07.10.2022 im Lido in Berlin (den Artikel findet ihr HIER!)

Ultima Ratio Fest am 07.10.2022 in der Geiselwinder Musichall (den Artikel findet ihr HIER!)

Fu Manchu mit Support Electric Citizen am 12.10.2022 im Kesselhaus im Schlachthof Wiesbaden (den Artikel findet ihr HIER!)

Ultima Ratio Fest mit Moonspell, Insomnium, Borknagar, Wolfheart und Hinayana am 13.10.2022 im Kesselhaus in Berlin (den Artikel findet ihr HIER!)

European Siege Tour mit Arch Enemy und Behemoth am 14.10.2022 in Berlin (den Artikel findet ihr HIER!)

Phil Campbell & The Bastard Sons am 14.10.2022 im Hamburger Gruenspan (den Artikel findet ihr HIER!)

Volbeat am 17.10.2022 in der Hamburger Barcleys Arena (den Artikel findet ihr HIER!)

Cave In und Stake am 17.10.2022 im Kesselhaus im Schlachthof Wiesbaden (den Artikel findet ihr HIER!)

Spectral Wound und Hellripper am 18.10.2022 im Urban Spree Berlin (den Artikel findet ihr HIER!)

New Model Army am 19.10.2022 im Kieler MAX Nachttheater (den Artikel findet ihr HIER!)

Bauhaus Live: Leached, Dream Pharmacy und Saddiscore am 21.10.2022 in Troidsorf (den Artikel findet ihr HIER!)

Skald am 23.10.2022 im Berliner Columbiatheater (den Artikel findet ihr HIER!)

Gaahls Wyrd, Support Winterfylleth und Gaerea am 25.10.2022 im Das Bett in Frankfurt (den Artikel findet ihr HIER!)

Beyond The Black und Amaranthe auf European Co-Headline Tour am 28.10.2022 in Geiselwind (den Artikel findet ihr HIER!)

Mister Misery am 29.10.2022 im Headcrash in Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Deine Lakaien am 30.10.2022 im Kurhaus in Wiesbaden (den Artikel findet ihr HIER!)

Deep Purple – The Whoosh! Tour 2022 am 31.10.2022 in der Max-Schmeling-Halle in Berlin (den Artikel findet ihr HIER!)

Frank Out! mit Special Guest Napoleon Murphy Brock am 31.10.2022 im Café Hahn Koblenz (den Artikel findet ihr HIER!)