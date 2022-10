Gaahls Wyrd Europa Tour 2022 am 03.10.2022 im Hole44 in Berlin

Event: Gaahls Wyrd Europa Tour 2022

Bands: Gaahls Wyrd, Saor, Gaerea

Ort: Hole44 in Berlin

Datum: 03.10.2022

Kosten: 35 €

Genre: Black Metal

Link: wwww.gaahlswyrd.com

Der Tag der Deutschen Einheit ist in Berlin immer ein besonderer Feiertag. Zahlreiche Veranstaltungen finden in der Stadt zu diesem historischen Ereignis statt. Als passionierter Metalhead ist es dabei schwer, dem fröhlichen Popreigen zu entfliehen. Doch da helfen die Norweger von Gaahls Wyrd gerne aus. Ausgerechnet am 3. Oktober spielen diese nun im Hole44 in Berlin. Besser kann man den zusätzlichen freien Tag und ein langes Wochenende nicht abschließen. Mit im Gepäck haben sie Saor aus Schottland und Gaerea aus Portugal. Heute wird uns damit ein Black Metal Dreierlei vom Feinsten serviert.

Pünktlich 15 Minuten nach Einlass startet das Menü auch schon mit Gaerea. Ein Geheimtipp sind die fünf Schwarzmetaller schon lange nicht mehr. Sphärisch und mit viel Theatralik führen uns Gaerea in den Abend ein. Die künstlerischen Bewegungen vom Sänger sind dazu auch noch etwas für das Auge. Der Anblick der verhüllten Musiker wird durch den Einsatz von ausreichend Nebel noch mystischer und gemeinsam mit den düsteren Klängen bieten Gaerea eine wunderbare Einstimmung in den Abend.

Auf den ersten Gang folgt nach kurzer Umbaupause auch gleich der Zweite. Saor, was in schottisch-gälisch „frei“ bedeutet, erfreuen sich großer Beliebtheit und so wird auch die Vorfreude im Hole immer größer. Die Schotten setzen die Atmosphäre von Gaerea nahtlos fort und versetzen das Publikum in eine wunderbar melancholisch angehauchte Stimmung. Die Menge haben sie dabei fest im Griff. Mit ihren malerischen und atmosphärischen Klängen fühlt man sich direkt in die schottischen Highlands versetzt. Wunderschöne und zugleich gewaltige Melodien tönen durch die Halle. Aggressive und zugleich verträumte Stimmungen in einen Song zu packen, diese Fähigkeit haben Saor perfektioniert. Mit viel Jubel verabschiedet Berlin die Band von der Bühne. Leider können Saor nicht die gesamte Tour begleiten und werden bei einigen Terminen von Winterfylleth ersetzt.

Nun wird auch schon das Hauptgericht des heutigen Abends auf den Showtellern kredenzt. Gaahls Wyrd schließen als Hauptact das Black Metal Menü ab. Bekannt bedächtig und charismatisch schwebt Gaahl über die Bühne. Die Kultfigur des True Norwegian Black Metals enttäuscht nicht und bietet eine eindrucksvolle Darbietung. Auch das Publikum ist wie hypnotisiert. Es wird ausgelassen geheadbangt und ein Meer aus Metalhorns ragen in die Luft. Das wird von den Musikern auf der Bühne mit viel Spielfreude und anheizender Stimmung belohnt. Auf der Setlist stehen Hammerstücke wie From The Spear, Carving The Voices und das eine oder andre Gorgoroth und Trelldom Cover. Aber auch The Humming Mountain aus dem gleichnamigen und hochgelobten Mini-Album wird heute im Hole44 auf die Konzertbesucher losgelassen. Diese nehmen die Herausforderung dankend an und lassen sich treiben. Zum Abschluss des Abends geben Gaahls Wyrd noch Alt Liv, ein Cover von God Seed, zum Besten und verabschieden ihr Publikum in die dunkle Berliner Nacht.

Ein gelungener und vor allem atmosphärischer Abend liegt hinter uns. Gaerea, Saor und Gaahls Wyrd passen hervorragend zusammen. Trotz ähnlicher Stimmungen bleiben doch alle drei Bands auf ihre Weise einzigartig. Ein wirklich gut zusammen gestelltes Line-Up. Besser könnte man einen nationalen Feiertag in Metalmanier nicht verbringen.