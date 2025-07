Nailed To Obscurity: veröffentlichen Video zur neuen Singe „Generation Of The Void“

Nailed To Obscurity haben ein Video zum Titeltrack ihres kommenden fünften Studioalbums Generation Of The Void veröffentlicht, das am 5. September 2025 über Nuclear Blast Records erscheinen wird. Der Song Generation Of The Void verfügt über einen epischen Refrain, der mit den bisherigen Werken der Band nicht vergleichbar ist und unterstreicht die Vielseitigkeit des neuen Albums zusammen mit einer starken Botschaft über unsere Verbindung und Interaktion miteinander.

Nailed To Obscurity kommentieren: „Generation Of The Void ist ein Spiegel, der einer Welt vorgehalten wird, die sich zunehmend entkoppelt fühlt. Wir haben versucht, das überwältigende Gefühl des Unbehagens einzufangen, das unsere Zeit bestimmt, aber auch die inneren Kämpfe, denen wir alle gegenüberstehen. Es ist ein Song, der aus dem Chaos entstanden ist, aber auch aus dem Wunsch, zu verstehen und auszuhalten.“

Mit Generation Of The Void haben Nailed To Obscurity ihr bisher reifstes und umfangreichstes Album geschaffen. Das Album reflektiert die Turbulenzen der Post-Pandemie-Ära, die Schatten des Krieges in Europa und die unerbittlichen Veränderungen, die die gesamte Menschheit betreffen. Neben den politischen und sozialen Kommentaren taucht das Album auch tief in persönliche Kämpfe ein und konfrontiert mit Themen wie dunklen Emotionen, Depression und Angst. Jede Note, jeder Text trägt das Gewicht von Ungewissheit und Desillusionierung, während niemand weiß, was man in der Leere oder darüber hinaus finden wird.