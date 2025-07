Valletta: unterschreiben bei Lifeforce Records

Die Veteranen-Truppe, deren gemeinsamer Werdegang ein breites Spektrum von Sludge über Prog bis hin zu Black Metal umfasst, mit Mitgliedern aus Bands wie Lord Almighty, Barishi, Mo’Ynoq, Prayer For Cleansing und Between The Buried And Me, wird im Oktober 2025 ihr Debütalbum bei Lifeforce Records mit dem Titel Bitter Lucid Truth veröffentlichen.

Das zweite offizielle Release von Valletta thematisiert, was Gitarrist und Sänger Keenan Carroll als „anger, repulsion and intolerance toward the current political landscape“ beschreibt. Trotz der konfrontativen Inspiration ist es auch eines der aufregendsten Metal-Alben des Jahres.

Heißt die Black’n’Roll-Metal-Band Valletta aus Raleigh, North Carolina, im Lifeforce Records Roster willkommen!

Mit Bitter Lucid Truth verwandelt das Quartett, bestehend aus Carroll, Schlagzeuger Justin Valletta, Bassist Cody Rogers und Gitarrist/Backing Vocalist Will Goodyear, negative Emotionen in kraftvolle, dynamische und „just genuinely pissed-off“ Ausbrüche, die sowohl durchdringend als auch erhebend sind.

Für August und Oktober dieses Jahres sind US-Touren geplant, die die Veröffentlichung der EP im Oktober umrahmen. Im Jahr 2026 werden Valletta eine Europatour begleiten, bei der auch eine Wiederveröffentlichung des Debütalbums Summer über Lifeforce Records erwartet wird.

Valletta – August 2025 with Nocuous Lust

8/13 – Philadelphia, PA at Bonk’s Til Close Bar

8/14 – Washington, DC at Pie Shop

8/15 – Richmond, VA at The Warehouse

8/16 – Raleigh, NC at Chapel of Bones, Slutfest

Weitere Informationen zur Veröffentlichung, zum Vorverkaufsstart, zu den Tourdaten usw. folgen in Kürze.

Valletta online:

https://www.facebook.com/VallettaNC

https://www.instagram.com/vallettanc/