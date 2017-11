Gut 14 Tage vor Tour-Beginn sind bereits 3 Shows eines der sattesten Hardcore- Packages diesen Jahres ausverkauft. Absolut nichts geht mehr in Bochum, Leipzig und Berlin. Europaweit dünnt sich die Verfügbarkeit der Tickets signifikant aus.

Nachdem die deutschen „Hardcore-Paten“ Nasty Ihre neue Platte Realigion bereits veröffentlicht haben wird der „Run“ auf die Tickets spätestens, wenn das neue Lionheart Album am 10.11.2017 raus ist, das Fass zum überlaufen bringen.

Das vor kurzem veröffentlichte Video zu Still Bitter, Still Cold zeigt die Richtung auf:

Tickets sind weiterhin über www.eventim.de, www.impericon.com sowie allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Nasty & Lionheart

Plus Special Guest: Get The Shot

16.11.2017 Bremen (GER), Tower

17.11.2017 Berlin (GER), Musik & Frieden (SOLD OUT)

18.11.2017 Bochum (GER), Zeche (SOLD OUT)

19.11.2017 Brüssel (BE), Magasin 4

20.11.2017 Wiesbaden (GER), Kesselhaus / Schlachthof

21.11.2017 Stuttgart (GER), Universum

22.11.2017 Paris (FR), Gibus Live

23.11.2017 Zürich (CH), Dynamo

24.11.2017 München (GER), Backstage

25.11.2017 Wien (AT), Arena

26.11.2017 Budapest (HU), Dürer Kert

27.11.2017 Prag (CZ), Rock Café

28.11.2017 Schweinfurt (GER), Alter Stattbahnhof

29.11.2017 Goes (NL), 0113

30.11.2017 Hamburg (GER), Knust

01.12.2017 Leipzig (GER), Conne Island (SOLD OUT)

02.12.2017 Antwerpen (BE), Zappa

