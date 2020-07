Neck Cemetery: unterschreiben weltweiten Deal mit Reaper Entertainment

Reaper Entertainment kann mit großer Freude das weltweite Signing der deutschen Heavy-Metal-Hoffnung Neck Cemetery bekanntgeben.

Neck Cemetery ist das gemeinsame Baby von echten Musikliebhabern, die in verschiedenen Bands bereits jahrelange Bühnenerfahrung gesammelt haben: Jens (v., ex-Aleatory, ex-Season Of Flames), Boris (g., ex-Black Sheriff), Yorck (g., Sodom, ex-Beyondition), Matt (b., Hornado) und Lukas (dr., Black Sheriff). Neck Cemetery sind laut, heavy und DIE Echtmetall-Hoffnung der Stunde.

Selten hat eine Band mit einer 3-Track-Demo für so viel Wirbel gesorgt. Kein Wunder, dass die ersten beiden Auflagen der Demo bereits restlos vergriffen sind, denn der Fünfer aus Köln und dem Ruhrgebiet zockt seinen Heavy Metal so, wie er ihn selbst liebt – mal getragen, mal schnell, mal ernst und mal mit einem Augenzwinkern, aber immer mit einer gehörigen Portion Herz und Seele.

Nun unterschrieb die Band einen weltweiten Plattenvertrag mit dem aufstrebenden Label Reaper Entertainment Europe.

Die Band erklärt:

„Neckbreakers! Wir sind stolz, uns ab sofort einen Teil der Reaper Entertainment Familie nennen zu dürfen. In Flori und Greg haben wir fantastische Partner gefunden, mit denen uns nicht nur die Liebe zur Musik, sondern auch ein idealistischer Grundgedanke vereint. Wir freuen uns auf eine lange Zusammenarbeit. All hail King of the Dead!“

Flori Milz (Reaper Entertainment) erklärt:

„Es freut uns ungemein, dass Neck Cemetery nun ein Teil der Reaper-Familie geworden ist. Nach der sensationellen Demo, die sehr schnell ausverkauft war, freuen wir uns das Debütalbum der Jungs veröffentlichen zu dürfen.

Macht euch gefasst auf echten Heavy Metal, wie er immer sein sollte!“

Neck Cemetery haben die Aufnahmen zum Debütalbum abgeschlossen, welches diesen Herbst veröffentlicht werden soll.

Weitere Informationen über das neue Album folgen in Kürze.

Falls ihr die Band nicht kennen solltet, schaut Euch auf jeden Fall das Doku-Video zum ersten Gig der Jungs an:

