Necrophobic: kündigen die Wiederveröffentlichung von „The Nocturnal Silence“ für den 16.09.2022 an

Necrophobic kündigen die Wiederveröffentlichung ihres Debütalbums The Nocturnal Silence an, die vierte Wiederveröffentlichung einer Backkatalog-Serie, die mit Hrimthursum im Februar dieses Jahres begann. Die von Dan Swanö im Unisound Studio neu gemasterte Version des 1993 erschienenen ersten Full-Length-Albums der schwedischen Black & Death-Legenden enthält erstmals eine 10-Song-Tracklist.

Warum das Album einen Song mehr enthält als die bisher veröffentlichten Versionen, erklärt Bandgründer und Schlagzeuger Joakim Sterner im folgenden Statement,

„Als wir The Nocturnal Silence im März 1993 im Studio Sunlight (Stockholm, Schweden) aufnahmen, nahmen wir zehn Tracks auf. Während des Mischvorgangs hatte die Band das Gefühl, dass der Track Inborn Evil nicht die richtige Stimmung und das richtige Gefühl bekam, also wurde vereinbart, dass Inborn Evil aus dem Album gestrichen werden sollte.

Beim Mastering des Albums wurde der falsche Song entfernt, ein Instrumentalstück namens Shadows Of The Moon. Dieser Fehler war weder der Band noch dem Label bekannt, bis die Promo-Kopien eintrafen. Aber es war zu spät, diesen Fehler zu ändern. Das Layout war fertig und die Herstellung des Albums auch. Die erste Version des Albums, die gepresst wurde, trug den Titel Inborn Evil, aber im Tracklisting und auf dem Layout stand Shadows Of The Moon. Es wurde ein neues Mastering gemacht, mit den richtigen Songs und das Layout wurde korrigiert und kam einige Zeit später bei Cargo Records unter der Lizenz von Black Mark Production in den Vereinigten Staaten heraus.

Ist die Geschichte damit zu Ende und alles war wieder gut? Nein, natürlich nicht. Denn als es an der Zeit war, das Album neu zu pressen, weil alle Exemplare ausverkauft waren, war die Neuauflage vom ersten Mastering – die falsche Version. 2002 haben wir das Album auf Hammerheart Records neu aufgelegt und beschlossen, die „falsche Version“ zu nehmen, aber die Trackliste zu korrigieren und das Album neu zu gestalten. Jetzt, im Jahr 2022, wird es wieder neu aufgelegt, aber dieses Mal werden wir keinen Song weglassen und damit The Nocturnal Silence mit der kompletten Aufnahme von 1993 – mit allen zehn Tracks – zum ersten Mal veröffentlichen – eine einmalige Veröffentlichung, mit einem Layout, das dem Originaldesign sehr nahe kommt.“

The Nocturnal Silence wird am 16. September 2022 über Century Media Records veröffentlicht. Es wird erhältlich sein als Ltd. CD Jewelcase im Slipcase, LP inklusive LP-Booklet & doppelseitigem Poster im A2-Format und als digitale Version mit folgender Trackliste erhältlich sein:

The Nocturnal Silence wird in den folgenden Vinyl-Varianten erhältlich sein:

– Schwarze LP mit LP-Booklet & Poster – Unlimited

– Weiße LP mit LP-Booklet & Poster – 1000x über CM Webshop / CM Distro Europa & alle USA-Verkaufsstellen

– Rote LP mit LP-Booklet & Poster – 300x über den CM Webshop Europa

– Goldene LP mit LP– Booklet & Poster – 300x über EMP & Nuclear Blast

Klickt hier: https://necrophobic.lnk.to/TheNocturnalSilence-ReIssue, um euer physisches Exemplar des Albums vorzubestellen.

Necrophobics neuestes Studioalbum Dawn Of The Damned (2020) wurde von Fredrik Folkare (Unleashed, Firespawn, etc.) aufgenommen und gemischt und mit einem Artwork von Kristian „Necrolord“ Wåhlin versehen.

Schaut euch gerne noch einmal das Review hierzu an:

Necrophobic live:

28.05.2022 Baltimore (USA) – Maryland Deathfest

17.06.2022 Clisson (France) – Hellfest

02.07.2022 Istanbul (Turkey) – Milyonfest Metal Kampi

23.07.2022 Weil am Rhein (Germany) – Baden in Blut

05.08.2022 Brasov (Romania) – Rockstadt Extreme Fest

11.08.2022 Jaromer (Czech Republic) – Brutal Assault

13.08.2022 Kortrijk (Belgium) – Alcatraz Metal Fest

09.09.2022 Hüttikon (Switzerland) – Meh Suff! Festival

10.09.2022 Bornholm (Denmark) – Raise Your Horns

18.09.2022 Milan (Italy) – Metal Italia Festival

24.09.2022 Monterrey (Mexico) – México Metal Fest

08.10.2022 Vienna (Austria) – Vienna Metal Meeting

Und weitere Termine werden bald bekannt gegeben …

Necrophobic online:

http://www.necrophobic.net

https://www.facebook.com/necrophobic.official/

https://www.instagram.com/necrophobic.official/