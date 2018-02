Neurosis kommen im Juni auf Europa-Tour und bringen für einige Shows ihre brasilianischen Labelkollegen Deafkids mit. Diese veröffentlichten zuletzt das Album Configuração Do Lamento über Neurot Recordings. Zudem werden Neurosis in Bologna auch mit Converge und in Lausanne mit Wolves In The Throne Room zu sehen sein. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Zudem sind limitierte Hardticktes im Tourdesign für die Clubshows erhältlich. Diese können hier im My Proud Mountain Store erworben werden. Mehr Infos weiter unten.

Neurosis Tourdaten mit Deafkids:

Fri 15.06.2018 CZ Prague, Meet Factory *

Sat 16.06.2018 GER Mannheim, Maifeld Derby

Sun 17.06.2018 IT Bologna, Zona Roveri also with Converge **

Mon 18.06.2018 CH Lausanne, Les Docks also with Wolves In The Throne Room ***

Tue 19.06.2018 NL Nijmegen, Doornroosje *

Wed 20.06.2018 DK Copenhagen, Copenhell

Thu 21.06.2018 GER Bochum, Zeche Bochum *

Fri 22.06.2018 BE Dessel, Graspop Festival

Sat 23.06.2018 FR Clisson, Hellfest

Kommentare

