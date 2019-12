Nick Giannakos: „The Alchemist“ – Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum digital: 24. Januar 2020

Der digitale Release von The Alchemist, dem instrumentalen Debütalbum von Nick Giannakos (Wretch) wird am 24. Januar 2020, via Pure Steel Publishing, stattfinden.

Durch die hochklassige Instrumentierung und die offensichtliche Harmonie der Musiker wird das Album die Fantasie des Hörers beflügeln und viele der Kompositionen augenblicklich unvergesslich machen und zweifellos die Fangemeinde erweitern, die Giannakos im Laufe seiner Karriere aufgebaut hat. Fans von Wretch werden die Schwere und Tiefe der Musik zu schätzen wissen.

Sollten man also Fan von instrumentalem TRUE Rock sein, so wird man hier endlich wieder fündig.

Tracklist:

1. The Mission

2. The Journey

3. Resolution

4. Arabian Sands

5. Time Traveler

6. Contemplation

7. The Alchemist

8. Searching

9. The Knight’s Tale

10. The Difference

11. Memento

12. Memories

Total Playing Time: 44:49 min

Line-Up:

Nick Giannakos – guitars

Matt Bower – bass

‚Kevin Mazey – keyboards

Burt Scheel – drums

Coverartwork:

Gavin Kichefski – https://www.facebook.com/GavinKichefskiArtworks/

Link

www.facebook.com/nshred1/