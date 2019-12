Aviana: unterstützen Our Hollow, Our Home auf ihrer »EU/UK Tour Spring 2020« im April/Mai nächsten Jahres

Die Söhne Gothenburgs, Aviana haben angekündigt, Our Hollow, Our Home auf ihrer EU / UK Tour Spring 2020 zusammen mit Ghost Iris und Thecityisours zu unterstützen!

Our Hollow, Our Home · EU/UK Tour Spring 2020

Special Guests: Ghost Iris, Aviana, Thecityisours

10.04.20 The Netherlands Schijndel @ Paaspop*

11.04.20 Germany Leipzig @ Impericon Festival*

12.04.20 Germany Nuremberg @ Z-Bau

13.04.20 Czech Republic Prague @ Rock Cafe

14.04.20 Austria Vienna @ Viper Room

15.04.20 Germany Berlin @ Cassiopeia

16.04.20 Germany Hamburg @ Bahnhof Pauli

17.04.20 Germany Hannover @ Béi Chéz Heinz

18.04.20 Germany Oberhausen @ Impericon Festival*

19.04.20 Germany Munich @Impericon Festival*

21.04.20 Switzerland Aarau @ KiFF

22.04.20 Germany Trier @ Mergener Hof

23.04.20 Germany Frankfurt @ Das Bett

24.04.20 Germany Karlsruhe @ Die Stadtmitte

25.04.20 Belgium Antwerp @ JC Bouckenborgh

27.04.20 UK Bournemouth @ The Old Fire Station

28.04.20 UK Bristol @ The Lanes

29.04.20 UK Birmingham @ O2 Academy 3

30.04.20 UK Leeds @ Key Club

01.05.20 UK Nottingham @ Albert’s

02.05.20 UK Manchester @ Academy

03.05.20 UK London @ O2 Islington Academy

*Our Hollow, our Home only

Ticket out now via link below:

https://smarturl.it/OHOH-Spring2020

Aviana veröffentlichten im August dieses Jahres ihr neues Album Epicenter! Mit den erfolgreichen Veröffentlichungen von Heavy Feather, My Worst Enemy, Red Sky und Frail haben die Jungs aus Schweden ordentlich Staub aufgewirbelt und dem Genre eine ganz neue Dimension verpasst!

Kauft und/oder streamt »Epicenter« hier: https://AVIANA.lnk.to/Epicenter

Aviana states: „We’re so happy to finally share ‘EPICENTER’ with all of you! We had no idea where we would end up with finding a new singer and overcoming that speed bump on the road. But here we are releasing our second album and we hope you guys love it as much as we do!“

Pressestimmen:

„Mit einem neuen Sänger entfernen sich AVIANA nun von diesem Vergleich und machen sich mit „Epicenter“ auf die Suche nach Individualität – und das mit Erfolg. AVIANA läuten durch heftige Riffs, brutale Breakdown und Joels einzigartig aggressive Vocals die nächste Ära der Band ein, in der der frühere Stil der Band mit frischen Elementen verfeinert wird. Konkret heißt das, tiefe Djent-Riffs werden mit filigranen Leadgitarren kombiniert, Clean Vocals fügen sich perfekt in die schmetternden Growls ein und das Tempo wird bei den meisten Songs etwas angezogen, was eine komplett neue Live-Dynamik schaffen sollte. Besonders die Songs „Heavy feather“ und „My worst enemy“ spiegeln die neuen AVIANA glasklar wider. Während die Schweden mit „Polarize“ einen Weg in den Metalcore gefunden haben, festigt „Epicenter“ ihre Stellung im Genre und legt den Grundstein, eine der vielversprechendsten und innovativsten schwedischen Metalcore-Bands zu sein.“ – FUZE (D), Philip Zimmermann

„In Bezug auf die Dynamik schlägt EPICENTER durch dieses Kontrastprogramm den Erstling zwangsläufig um Längen“ – Metal Hammer (D)

„Wenn Holmqvist sowohl zerbrechlich als auch wütend, („Frail“) ins Mikro gröhlt, singt und sich stimmlich angenehm über die progressiven Gitarren legt, ist das eine rohe Gewalt, der man sich nicht entziehen kann.“ – metal.de

„Die zwölf Tracks auf „Epicenter“ bieten also dem hartgesottenen Metalcore-Feinschmecker eine geballte Ladung Musik auf die Ohren. Der Sound der Skandinavier braucht dennoch etwas Offenheit für Experimentelles, da dieser Teil ein fester Bestandteil ihres Sounds ausmacht. Hirn aus, Ohren auf, rein damit!” – Metalfactory (Schweiz)

Mehr von Epicenter:

Schaut euch Frail hier an:

Schaut euch Red Sky hier an: https://youtu.be/ibNSn6_MoIM

Schaut euch My Worst Enemy hier an: https://youtu.be/vXk2MQqWbTM

Schaut euch Heavy Feather hier an: https://youtu.be/5V4GC8VVESI

Epicenter Full Album Stream:

https://youtu.be/yx5-uY0UQy4

Epicenter Tracklist:

01.My Worst Enemy

02.Red Sky

03.Altitude Sickness

04.Erased

05.Heavy Feather

06.Look Away

07.Celosia

08.Frail

09.Melancholia

10.Hidden

11.Ikigai

12.More Than A Name



Aviana sind:

Joel Holmqvist | Gesang

Marcus Heffler | Gitarre

Sebastian Colque | Bass

Niclas Bergström | Schlagzeug

Mehr Info:

https://www.avianaofficial.com

https://www.facebook.com/avianaswe

https://www.instagram.com/avianaswe

https://www.twitter.com/avianaswe