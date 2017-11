Tuomas Holopainens drei Songs umfassendes Demo hat ihm 1996 mit seiner neuen Band Nightwish seinen ersten Plattenvertrag eingebracht. Heute, 20 Jahren später – nach mehr als 2.000 gespielten Konzerten und mit über acht Millionen verkauften Alben – sind Nightwish die größte Symphonic Metal-Band Europas. Grund genug für Nuclear Blast, am 9. März 2018 die 2CD-Kompilation Decades zu veröffentlichen, um dieses große Jubiläum gebührend zu feiern. Dieser Release wird von einer neunmonatigen Welttournee begleitet, die im März und April mit 34 Shows in Nordamerika starten wird. Anschließend führt die Reise Nightwish in Form von einigen Dutzend Festival- und Headlineshows durch den blauen Kontinent. Auf dieser Tour wird die Band eine spezielle Setlist auf die Bühnen bringen, die u.a. selten gespieltes Material aus den Anfangstagen ihrer Karriere enthalten wird. So wird die Decades World Tour nicht nur für die Fans, sondern auch für die Band selbst zu einem ganz besonderen Ereignis. Man darf sich also schon jetzt auf viele alte Songs im neuen Gewand freuen! Die gesamte Route gibt es unten.

Tuomas kommentiert:

„6. Juli 1996 lautet das exakte Datum, das ich im Gästebuch des Sommerhauses meiner Familie notiert habe. An diesem Tag wurde am Lagerfeuer die Entscheidung getroffen, eine dreiköpfige Band zu gründen, die atmosphärische Akustikmusik, geführt von einer weiblichen Stimme, spielen sollte. 15 Monate später veröffentlichte die besagte Gruppe ihr Debütalbum. Nun bringt sie mehr als 20 Jahre danach eine Kompilation, die Songs von acht Studioalben und dem allerersten Demo, das der Band auch ihren Namen verliehen hat, heraus.

Die endlose Freiheit und die Möglichkeiten, die mir das Songwriting damals zu offenbaren begann, haben mir direkt ein Zuhause gegeben, einen Platz, an dem ich völlig frei sein und meine Zeit sinnvoll nutzen konnte. So ging diese Achterbahnfahrt los, auf allen Seiten des Spektrums standen uns Abenteuer bevor. Nun machen wir im Hier und Jetzt einen Zwischenstop, um auf eine Reise zurückzublicken, die schlichtweg spektakulär war.

Das Beste sind allerdings die Leute. Die Anhängerschaft der Band, in der Gegenwart und in der Vergangenheit, die Crew und das Management. Die entstandenen Beziehungen mit den Fans in der ersten Reihe, den Gastmusikern, anderen Bands, den Promotern, den Medien, den Mitarbeitern der Plattenfirma oder gar unseren eigenen Helden, von denen wir niemals geträumt hätten, diese jemals zu treffen. Ich habe meine allerbesten Freunde durch die Musik kennengelernt, musste mit ihr aber auch das schlimmste Martyrium durchleben. Aber es ging immer um das geliebte Leben und Abenteuer, ums Lernen und um den tieferen Sinn hinter all dem. Dieses gute Gefühl, wenn ich in die Vergangenheit, auf die Gegenwart und in die Zukunft schaue, kann nicht einfach in Worte gefasst werden. Es ist etwas, das nur mit Poesie und Musik zum Ausdruck gebracht werden kann. Ein zwei Jahrzehnte langer Weg hat die wundervollen Edema Ruh so weit gebracht und das Schönste an der Zukunft ist, dass man nie weiß, was sie noch für einen bereithält.

In wenigen Monaten werden wir die bisherige Bandgeschichte mit einer neunmonatigen Nostalgie-Tour feiern und dabei Material von allen acht Studioalben im Programm haben. Wir sehen uns schon bald, es wird wundersamer als jemals zuvor!“

Nightwish live 2018:

Decades – Europa

18.05. EST Tallinn – Saku Suurhall

01.06. CZ Pilsen – Metalfest Open Air

02.06. NL Nijmegen – FortaRock

21.06. DK Kopenhagen – Copenhell

24.06. F Clisson – Hellfest

06.07. N Kvinesdal – Norway Rock Festival

13.07. FIN Joensuu – Ilosaarirock

21.07. FIN Lahti – Mukkulan Tapahtumapuisto

03.08. D Wacken – Wacken Open Air

07.08. CH Schaffhausen – Stars in Town

09.08. E Villena – Leyendas del Rock

12.08. UK Derby – Bloodstock Open Air

—

02.11. S Göteborg – Partille Arena

05.11. D Berlin – Max-Schmeling-Halle

06.11. D Hamburg – Barclaycard Arena

07.11. B Antwerpen – Lotto Arena

09.11. D Oberhausen – König-Pilsener-Arena

10.11. F Paris – AccorHotels Arena

11.11. CH Genf – Arena

13.11. SK Bratislava – Incheba Expo Arena

14.11. D München – Olympiahalle

16.11. D Leipzig – Arena

17.11. PL Krakau – Tauron Arena

20.11. H Budapest – Arena

22.11. CH Zürich – Hallenstadion

23.11. D Nürnberg – Arena

24.11. D Stuttgart – Schleyer-Halle

27.11. D Saarbrücken – Saarlandhalle

04.12. I Mailand – Medionalum Forum

05.12. D Frankfurt – Festhalle

Weitere Termine:

Decades– Nordamerika

09.03. USA Atlanta, GA – Tabernable

10.03. USA Charlotte, NC – The Filmore

12.03. USA Norfolk, VA – The Norva

13.03. USA Baltimore, MD – Lyric Theater

14.03. USA New York, NY – PlayStation Theater

16.03. USA Philadelphia, PA – Electric Factory

17.03. USA Worcester, MA – The Palladium

18.03. USA Albany, NY – The Egg

20.03. CDN Montreal, QC – Metropolis

21.03. CDN Toronto, ON – Massey Hall

23.03. USA Niagara Falls, NY – Rapids Theatre

24.03. USA Cleveland, OH – Agora Theater

25.03. USA Pittsburgh, PA – Stage AE

26.03. USA Covington, KY – Madison Theater

28.03. USA Kalamazoo, MI – State Theatre

29.03. USA St. Louis, MO – Touhill Performing Arts Center

30.03. USA Minneapolis, MN – The Myth

31.03. USA Chicago, IL – Aragon Ballroom

02.04. USA Omaha, NB – Sokol Auditorium

03.04. USA Denver, CO – Paramount Theatre

05.04. CDN Edmonton, AB – Northern Alberta Jubilee Aud

06.04. USA Spokane, WA – Knitting Factory

07.04. CDN Vancouver, BC – Queen Elizabeth Threater

08.04. USA Portland, OR – Roseland Theater

10.04. USA Las Vegas, NV – Brooklyn Bowl

12.04. USA Ventura, CA – The Majestic Ventura Theatre

13.04. USA San Jose, CA – City National Civic

14.04. USA Anaheim, CA – City National Grove

15.04. USA Tempe, AZ – Marquee Theatre

17.04. USA Dallas, TX – The Bomb Factory

18.04. USA Memphis, TN – Minglewood Hall

19.04. USA Mobile, AL – Saenger Theater

21.04. USA St. Petersburg, FL – Jannus Landing

22.04. USA Miami, FL – Olympia Theater

