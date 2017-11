Tiny Moving Parts aus Minnesota veröffentlichten gestern Abend mit Caution einen neuen Song samt neuem Video, bei dem John Komar Regie führte. Der neue Song deutet große Dinge an…

Gitarrist & Sänger Dylan Mattheisen hat Tiny Moving Parts zusammen mit seinen beiden Cousins, den Brüdern Matthew Chevalier und Billy Chevalier in der Junior High School gegründet, und seitdem den tighten, poppigen und math-rockigen Post-Hardcore-Sound nahe zu perfektioniert. Ihre Konzerte sind hektisch, ihre musikalischen Fähigkeiten sind beeindruckend – bei der Komplexität ihrer Songs ist es kaum zu glauben, dass nur drei Menschen auf der Bühne stehen. 2013 erschien mit This Couch Is Long & Full of Friendship ihr Debütalbum auf Kind of Like Records. 2014 unterschrieben sie bei Triple Crown Records (Foxing, Sorority Noise, Caspian), die nur ein Jahr später ihr zweites Album Pleasant Living veröffentlichten. Im vergangenen Jahr erschien dann mit Celebrate ihr drittes Album auf Big Scary Monsters in Deutschland.

