Les Lekin stellt ihr neues Album Died With Fear im vollen Stream Das Heavy-Psych-Noise-Triostellt ihr neues Albumim vollen Stream online

Ein Raum in einem Industriegebiet nahe Salzburg, Österreich. Es ist Dienstag 20:00 Uhr. Die Neonsonne wird abgeschaltet, was bleibt ist ein vielfacher Kerzenschein. Man hört das Pfeifen eines Marshalls mit voll aufgerissener Vorstufe, das Gebläse eines Ampegs; sowie das Scheppern einer Snare. Das Pfeifen baut sich mehr und mehr auf bis Feedback den ganzen Raum füllt. Ein Faustschlag auf den Korpus füllt die Zwischenräume mit tiefen Frequenzen. Immer lauter werdende Beckenschläge zischen durch die Luft. Plötzlich Stille… ein intensiver Schlag auf die Snare… und… drei Leute hauen alles raus was in ihnen steckt, was sie haben, was sie ausmacht und was sie sind.

Inspiriert von der Wüste, dem Mond, dem Sand und dem Raum. Willkommen bei Les Lekin daheim, willkommen bei Les Lekin LIVE!

Died With Fear, das neue Album von Les Lekin erscheint auf Tonzonen Records in einer auf 500 Stück limitierten, blau-gesprenkeltem Gatefold Vinyl Auflage mit Download Code sowie auf CD und digital.

