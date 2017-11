Of Mice & Men: „Defy“ – Lyric-Video / Album im Januar / Tour mit Five Finger Death Punch + In Flames

Eine der derzeit führenden Heavy/Metal/Rock-Bands Of Mice & Men veröffentlicht mit Defy den Titeltrack des am 19.01.18 auf Rise Records/BMG/Warner erscheinenden Albums. Defy wurde von Howard Benson (My Chemical Romance, Three Days Grace) produziert und von Chris Lord (Green Day, Breaking Benjamin, Rise Against) gemastert.

Sänger und Bassist Aaron Pauley kommentiert: „To Defy means to challenge the power of; resist boldly or openly. Our song Defy is all about digging your heels in, and being defiant towards feelings of hopeless, and defining yourself in the process.”

Spotify gestreamt und verzeichnen über 5 Millionen Views. Vor einigen Wochen präsentierte das Quartett das Video zu „Warzone “, die beiden zuvor veröffentlichten Tracks „Unbreakable“ und „Back To Me “, wurden bereits über 7 Millionen Mal beigestreamt und verzeichnen über 5 Millionen Views.

Nachdem Of Mice & Men in den vergangenen Jahren bereits mit Bands wie Metallica, Slipknot, Queens Of The Stone Age und Linkin Park die Bühne teilen konnten, sind sie momentan mit Five Finger Death Punch und In Flames in Europa unterwegs: 28.11.2017: Zürich (CH) – Hallestadion 28.11.2017: München – Olympiahalle 02.12.2017: Stuttgart – HMH Schleyerhalle 06.12.2017: Frankfurt – Festhalle 08.12.2017: Wien (AT) – Stadthalle#

Defy Tracklist: 1. Defy

2. Instincts

3. Back To Me

4. Sunflower

5. Unbreakable

6. Vertigo

7. Money

8. How Will You Live

9. On The Inside

10. Warzone

11. Forever YDG’n

12. If We Were Ghosts

