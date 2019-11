Nightwish: veröffentlichen erste Single und Live Clip „Devil And The Deep Ocean“

Nightwish haben vor Kurzem ihr neues Live-Release Decades: Live In Buenos Aires angekündigt, das am 6. Dezember in den folgenden Formaten erscheinen wird: BluRay Digibook, 2CD Digipak, BluRay+2CD Earbook, 3LP.

Bestellt euch das Album im Format eurer Wahl hier vor: https://nblast.de/Nightwish-LiveInBA

Oder im Nightwish Webshop: shop.nightwish.com

Heute veröffentlichen Nightwish das erste Livevideo sowie die digitale Single Devil And The Deep Dark Ocean.

Seht das Video hier:

Holt euch den Song digital hier: https://nblast.de/NightwishDeepDarkOcean