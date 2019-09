Nile: kündigen neues Album „Vile Nilotic Rites“ an

Die Technical Death Metal-Ägyptologen Nile sind stolz, bekanntgeben zu können, dass ihr neuntes Studioalbum, das auf den Namen Vile Nilotic Rites hört, am 01. November via Nuclear Blast auf den Markt kommen wird. Daraus stellt die Band heute in Form von Long Shadows Of Dread auch direkt die erste Single vor. Schaut euch hier das passende Lyricvideo an:

Mastermind Karl Sanders kommentiert: „Ich bin unglaublich froh, dass wir unseren Fans heute endlich die erste Single von »Vile Nilotic Rites« vorstellen können. Sie ist gleichzeitig der Albumopener und ein Song, den wir auf jeden Fall zur Genüge auf unseren kommenden Touren durch Europa und die USA spielen werden. Wir haben uns dazu entschieden, ‚Long Shadows‘ als ersten Track auszukoppeln, weil er einfach jegliche Zweifel an »Vile Nilotic Rites«‘ kompromisslosem, brutalem, zerstörerischem Inhalt beseitigt. Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei unseren Fans bedanken, die geduldig gewartet haben, während wir unermüdlich gearbeitet haben, um nun definitiv eine der besten NILE-Scheiben seit vielen Jahren präsentieren zu können.“

Vile Nilotic Rites wurde von Karl Sanders in den Serpent Headed Studios in Greenville, South Carolina aufgenommen und produziert. Lediglich die Schlagzeugaufnahmen fanden unter Mithilfe von Jim Touras sowie George Dovolos in den Esoteron Music Studios (Athen, Griechenland) statt. Mark Lewis (MRL Studios) war für Mix und Mastering verantwortlich. Der bereits seit über zehn Jahren für die Band arbeitende Michał „Xaay“ Loranc hat einmal mehr das passende Artwork geschaffen.

Vile Nilotic Rites wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

1. CD-Digipak

2. Vinyl

2.1 rot (limitiert auf 1.500 Stück)

2.2 rot, knochenfarben gesplattert (limitiert auf 300 Stück)

2.3 rot-schwarzes Swirl-Vinyl (limitiert auf 300 Stück)

2.4 schwarz

2.5 weiß (limitiert auf 300 Stück)

2.6 beige (limitiert auf 300 Stück)

2.7 violett (limitiert auf 300 Stück)

3. T-Shirt-Bundle

3.1 enthält CD-Digipak, T-Shirt und Poster

Vile Nilotic Rites – Tracklist:

01. Long Shadows Of Dread

02. Oxford Handbook Of Savage Genocidal Warfare

03. Vile Nilotic Rites

04. Seven Horns Of War

05. That Which Is Forbidden

06. Snake Pit Mating Frenzy

07. Revel In Their Suffering

08. Thus Sayeth The Parasites Of The Mind

09. Where Is The Wrathful Sky

10. The Imperishable Stars Are Sickened

11. We Are Cursed

—–

Nile live:

A Vile Desolate Sands Tour 2019

w/ Hate Eternal, Vitriol, Omophagia

10.09. PL Warschau – Progresja

11.09. PL Posen – u Bazyla

12.09. PL Krakau – Zet Pe Te

13.09. H Budapest – Dürer Kert

14.09. A Wien – Szene

15.09. CZ Brünn – Melodka

16.09. D München – Backstage

17.09. CH Aarau – KIFF

18.09. D Mannheim – MS Connexion Complex

19.09. I Mailand – Slaughter Club

20.09. I Rom – Largo Venue

21.09. I San Donà di Piave – Revolver Club

24.09. UK Manchester – Club Academy

25.09. UK Glasgow – Slay

26.09. UK London – The Dome

27.09. B Mons – Lotto Mons Expo Club

28.09. NL Helmond – De Cacaofabriek

29.09. D Essen – Turock

01.10. D Bremen – Tivoli

02.10. NL Amstelveen – P60

03.10. D Bad Oeynhausen – Druckerei

04.10. D Lichtenfels – Way Of Darkness Festival

05.10. D Leipzig – Hellraiser

06.10. PL Breslau – Zaklęte Rewiry

A Vile Caustic Attack Tour

w/ Terrorizer

01.11. USA Atlanta, GA – Mass Destruction Metal Fest

02.11. USA Charlotte, NC – The Fillmore

03.11. USA Durham, NC – Motorco Music Hall

04.11. USA New York, NY – Gramercy Theatre

05.11. USA Baltimore, MD – Soundstage

06.11. USA Richmond, VA – The Canal Club

07.11. USA Philadelphia, PA – Theatre of Living Arts

08.11. USA Poughkeepsie, NY – The Chance Theater

09.11. USA Worcester, MA – Palladium

11.11. USA Pittsburgh, PA – The Crafthouse Stage & Grill

12.11. USA Westland, MI – The Token Lounge

13.11. USA Joliet, IL – The Forge

14.11. USA Milwaukee, WI – Turner Hall Ballroom

15.11. USA Minneapolis, MN – The Cabooze

16.11. USA Iowa City, IA – Wildwood BB & Saloon

17.11. USA Lincoln, NE – The Royal Grove

18.11. USA Denver, CO – Herman’s Hideway

19.11. USA Salt Lake City, UT – Liquid Joe’s

21.11. USA Seattle, WA – El Corazon

22.11. USA Portland, OR – Hawthorne Theatre

23.11. USA Sacramento, CA – Holy Diver

24.11. USA Oakland, CA – Metro Operahouse

25.11. USA Fresno, CA – Strummer’s Bar & Grill

26.11. USA West Hollywood, CA – Whisky a Go-Go

27.11. USA San Diego, CA – Brick By Brick

29.11. USA Las Vegas, NV – Backstage Bar & Billiards

30.11. USA Tempe, AZ – Club Red

01.12. USA Tuczon, AZ – The Rock

03.12. USA Albuquerque, NM – Sunshine Theater

04.12. USA Colorado Springs, CO – Sunshine Studios Live

05.12. USA Oklahoma City, OK – 89th Street

06.12. USA Dallas, TX – Trees

07.12. USA Austin, TX – Come and Take It Live

08.12. USA San Antonio, TX – The Rock Box

10.12. USA New Orleans, FL – Southport Hall

11.12. USA Orlando, FL – SoundBar

12.12. USA Lake Park, FL – The Kelsey Theater

13.12. USA Tampa, FL – The Orpheum

14.12. USA Greenville, SC – The Firmament

