Rage & Ruins: Offizieller Trailer zur ersten Single „Bury Me Down Alive“ veröffentlicht

Die Undergroundszene in Nordrhein-Westfalen ist mal wieder in Wallung geraten. Bands verabschieden sich von ihren Fans oder formieren sich neu, Musiker aus den unterschiedlichsten Bands treffen sich und gründen neue Bands…

So trifft man auch bei Rage & Ruins überwiegend „alte Bekannte“ wieder. Die Band besteht nämlich aus Jean Bormann (Gesang & Gitarre Ex-Dirty D‘Sire, Tour Gitarrist bei Fallbrawl & Jaded Heart), der die Band in Zusammenarbeit mit Chris Bonkowski (Drums Ex-The Ocean Screams) ins Leben gerufen hat.

Des Weiteren sind Rob Lee (Bass Ex-Dirty D‘Sire) und Martin Grupe (Gitarre Stillbirth/Diaroe) ein Teil der 5-köpfigen Metalcore-Truppe.

Frontmann Marvin Kinkel (Shouts Beginning) ist mittlerweile auch kein unbeschriebenes Blatt mehr. Neben diversen Veröffentlichungen mit seiner Band Beginning ist er nun auch Teil der Black Flame Band, die 2019 von Bury Tomorrow ins Leben gerufen wurde.

Am 13.09. starten die Jungs mit ihrer Debütsingle Bury Me Down Alive voll durch, am Debütalbum, das im kommenden Jahr erscheinen soll, wird ebenfalls schon fleißig gearbeitet. Hier aber erst mal der Trailer zu Bury Me Down Alive:

