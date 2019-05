Nitrogods: geben Startschuss für „Rebel Dayz“ Gewinnspiel

Nitrogods sind quasi die Willy Wonkas des Rock ‚N‘ Roll und haben sich etwas besonderes einfallen lassen!

Wie ihr wahrscheinlich wisst, wird ihr kommendes Album Rebel Dayz – erscheint am 21. Juni bei Massacre Records – auch als limitiertes Box-Set (limitiert auf 500 Stück) mit CD Digipak, Flagge, Patch und handsignierter Autogrammkarte erscheinen. Aber das ist noch nicht alles!

Oimel hat 10 der Autogrammkarten mit einem weißen Stift signiert und wenn ihr eine dieser Autogrammkarten erwischt, habt ihr ein T-Shirt im Albumdesign gewonnen!

Und so löst ihr euren Gewinn ein: Bringt die Autogrammkarte entweder zu einem der Gigs der Band mit (siehe unten) und holt euch gegen Vorlage euren Gewinn am Merchstand ab oder macht ein Selfie mit der Autogrammkarte und schickt es an die Band. Nitrogods werden demnächst weitere Details zur Einlösung des Gewinns auf ihrer facebook Seite (https://www.facebook.com/Nitrogods) veröffentlichen.

Hier kann man Rebel Dayz als CD Digipak, lim. Vinyl LP in diversen Farben, lim. Box-Set sowie digital bestellen » https://lnk.to/rebeldayz

Das offizielle Video zur neuen Nitrogods Single Breaking Loose erscheint am 4. Juni! Bis dahin könnt ihr euch auf https://youtu.be/KCd0XFK9biY das offizielle Video zu We’ll Bring The House Down vom kommenden Album anschauen.

NITROGODS Live

08.06.2019 DE Bückeburg – Kronenwerke/Schraub-Bar (Rock ’n‘ Booze Open Air)

14.06.2019 DE Twistringen – Die Ziegelei (Ziegelei Open Air)

21.06.2019 DE Reichenbach – die Halle

22.06.2019 DE Düsseldorf – Pitcher

29.06.2019 DE Gelnhausen-Höchst – Sportplatz

05.07.2019 DE Besenfeld – Besenfelder Sportplatz (Harry’s Full Metal Party)

06.07.2019 CH Jegenstorf – Rock And Ride Festival

20.07.2019 DE Horn-Bad Meinberg – Beller Freibad Open Air

27.07.2019 DE Oldendorf – Hagedorngelände

16.08.2019 DE Gusow – Baggersee (Wild Motors Beach Party)

17.08.2019 NL Deest – Zeeltje Rock

29.08.-01.09.2019 DE Hasenmoor – Flugplatz Hartenholm (Werner Rennen)

30.08.2019 DE Hannover – Strangriede Stage

07.09.2019 DE Freiburg – Hans Bunte Areal (Cobramania)

21.09.2019 DE Neuenstadt – Stadthalle

12.10.2019 DE Gladebeck – Gasthaus „Zum Krug“ (Rocknacht)

25.10.2019 DE Oberhausen – Helvete*

26.10.2019 DE Andernach – JUZ Live Club*

27.10.2019 BE Diest – Moonlight Music Hall*

28.10.2019 DE Kassel – Goldgrube*

29.10.2019 DE Hamburg – Bambi Galore*

30.10.2019 DE Osnabrück – Bastard Club*

31.10.2019 DE Husum – Speicher Husum*

01.11.2019 DE Oldenburg – Cadillac*

02.11.2019 DE Dresden – Chemiefabrik*

03.11.2019 DE Nürnberg – Der Cult*

05.11.2019 DE München – Backstage*

06.11.2019 AT Salzburg – Rockhouse Bar*

07.11.2019 DE Freiburg im Breisgau – Crash Musikkeller*

08.11.2019 CH Burgdorf – Kulturhalle Sägegasse*

09.11.2019 CH Luzern – Konzerthaus Schüür*

10.11.2019 DE Mannheim – MS Connexion Complex*

21.12.2019 DE Saarbrücken – Garage (Angry Fest)

*Rebel Dayz Tour 2019 w/ Psychopunch & Maxxwell

Kommentare

