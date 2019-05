Carnal Tomb: Details & Stream zum neuen Album „Abhorrent Veneration“

Carnal Tomb melden sich mit ihrem zweiten Longplayer zurück!

Abhorrent Veneration wird am 26. Juli 2019 über Testimony Records auf LP, CD und Tape veröffentlicht. Das Album wurde von Tobias Engl (Drowned / Essenz) in den Englsound Studios / Berlin aufgenommen und gemischt, um das Mastering kümmerte sich Laurent Teubl (Chapel of Disease) in den Sculpt Sound Studios / Köln. Das Cover-Artwork stammt von Skaðvaldur (Urðun).

Die Berliner Death Metaller entfesseln auf Abhorrent Veneration einen monströsen Old-School-Sound mit brutalen Riffs, morbiden Melodien und tödlichem Groove!

Eine erste Hörpobe dazu bietet der Song Putrid Fumes mit Gastsänger David Mikkelsen (Undergang & Phrenelith).

Bandcamp: https://tinyurl.com/y5jdeuyn

Youtube: https://tinyurl.com/y5r8h3qj

Spotify: https://tinyurl.com/y3jhtmxf