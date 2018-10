NORTHWARD, das Hardrock-Projekt von Floor Jansen und Jorn Viggo Lofstad, haben am Freitag ihr gleichnamiges Debütalbum veröffentlicht. Der Release wird mit der neuen Single ‚Storm In A Glass‘ gebührend gefeiert. Das passende Lyricvideo könnt Ihr hier sehen:

Bestellt das Album jetzt hier: http://nblast.de/NWNorthward

Seit Montag letzter Woche haben NORTHWARD täglich neue Track-By-Track-Episoden auf ihrer Facebook-Seite gepostet, in denen die beiden Künstler jeden Song etwas näher beleuchten und jeweils ihre Gedanken dazu äußern. Die einzelnen Episoden findet ihr auch auf YouTube:

#1 ‚While Love Died‘:

#2 ‚Get What You Give‚: https://www.youtube.com/watch?v=zD4GvcUvKn8

#3 ‚Storm In A Glass‚: https://www.youtube.com/watch?v=Gw0jK5JtzTk

#4 ‚Drifting Islands‘: https://www.youtube.com/watch?v=MSFnw8Rj8r8

#5 ‚Paragon‚: https://www.youtube.com/watch?v=TnoNTxOZ6WY

#6 ‚Let Me Out‚: https://www.youtube.com/watch?v=lkMUkOlFTCw

#7 ‚Big Boy‚: https://www.youtube.com/watch?v=5huRjjTTuhI

#8 ‚Timebomb‚: https://www.youtube.com/watch?v=EtoYA_F76Ok

#9 ‚Bridle Passion‘: https://www.youtube.com/watch?v=RTi8YMyKs-Y

#10 ‚I Need‘: https://www.youtube.com/watch?v=8lfNhn_EjE8

#11 ‚Northwards‚: https://www.youtube.com/watch?v=4gQSij6Gg-g

Falls Ihr die Albumtrailer verpasst habt, könnt Ihr diese hier anschauen:

Trailer #1: https://www.youtube.com/watch?v=fgFrJGBnrws

Trailer #2: https://www.youtube.com/watch?v=tkewGd16RYc

Trailer #3: https://www.youtube.com/watch?v=Vl23PFMe6cc

Hört euch hier NORTHWARDs erste Single ‚While Love Died‘ an:



Holt euch die Single hier: http://nblast.de/NWWhileLoveDied

Hört euch auch die zweite Single ‚Get What You Give‘ an:



Holt euch die Single hier: http://nblast.de/NWGetWhatYouGive

Das Album wird auch auf Vinyl (schwarz, grün, rot, weiß) am 11. November erscheinen und ist im Nuclear Blast Mailorder erhältlich: https://www.nuclearblast.de/de/shop/artikel/gruppen/51000.1.nuclearblast.html?article_group_sort_type_handle=rank&custom_keywords=northward+vinyl

Tracklist:

01. While Love Died

02. Get What You Give

03. Storm In A Glass

04. Drifting Islands

05. Paragon

06. Let Me Out

07. Big Boy

08. Timebomb

09. Bridle Passion

10. I Need

11. Northwards

Kommentare

