Nothing More: veröffentlichen neues Studioalbum „Spirits“; Musikvideo zu „Best Times“ jetzt anschauen

Nothing More haben gestern ihr neues Studioalbum Spirits über Better Noise Music veröffentlicht. Das neueste Werk der Band aus Austin, Texas, die in der Vergangenheit bereits dreifach für einen Grammy nominiert wurden, zählt musikalisch zu ihren bis dato fokussiertesten, abenteuerlichsten und intensivsten Werken, wobei introspektive, philosophische Texte mit ungeschminkten, wuchtigen Hymnen vereint werden. Das Album wurde von der Band – Hawkins (Gesang), Oliver (Bass), Mark Vollelunga (Gitarre) und Ben Anderson (Schlagzeug) – und ihrem langjährigen Manager Will Hoffman gemeinsam geschrieben und produziert. Von Tired Of Winning, der in den Top 5 der US Active Rock Chart ist und der von den Fans geliebten Extended Version Tired Of Winning / Ships In The Night bis hin zum Banger Turn It Up Like und ihrer jüngsten, leidenschaftlichen Single You Don’t Know What Love Means dokumentiert Spirits die Auswirkungen, die die vergangenen zwei Jahre des Lockdown und des Aufruhrs auf die Welt hatten, und fangen die Verzweiflung der Gesellschaft, die Kämpfe um die mentale Gesundheit und die Selbstverwirklichung ein. Inspiriert von Philosophen wie Alan Watts und Carl Jung haben Nothing More auch ihren eigenen Meta-Persönlichkeitstest Spirits Test entwickelt, der von Hawkins kreiert wurde und mit Hilfe psychometrischer Daten den Spirit Type bestimmt – eine Persönlichkeitsbeschreibung, die die korrelierenden Elemente, Wege und Wahrnehmungen aufzeigt. Mach den Spirits Test und finde heraus, welcher Spirit Type du bist: https://spiritstest.com

Sänger Jonny Hawkins über das Album, “This album is a mass experiment to see which Spirit Types connect to particular songs on the record. Go to spiritstest.com and then listen to our new album.”

Im neuen Musikvideo zum Song Best Times betonen Nothing More die Kraft im Moment zu Leben. Unter der Regie der preisgekrönten Filmemacherin Robyn August (Party With Me, Snoop Dogg, Pitbull, Set It Off) zeigt das Video die einzigartige Mischung aus Rock-Balladen und der Rockmusik, für die die Band bekannt ist. Das Musikvideo zu Best Times kann ab sofort auf YouTube geschaut werden:

“This song is a living reminder to live in the now”, so Hawkins. “Often the best times of our lives escape us, unrecognized and unappreciated in the moment. It’s not until time passes that our mind reveals what our heart always knew.”

Nothing More sind aktuell zusammen mit Sleep Token und In This Moment auf US-Tour. Auftritte bei einigen der größten Rock Festivals des Landes (Aftershock Festival, Blue Ridge Rock Festival, Rocklahoma, Inkcarceration und Louder Than Life) stehen mit auf dem Plan.