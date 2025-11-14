Novembre: veröffentlichen ihr cineastisches Video zu „Neptunian Hearts“

Pünktlich zum 35-jährigen Jubiläum der Gründung von Novembre, ursprünglich unter dem Namen Catacomb, kehren die italienischen Pioniere des atmosphärischen Doom/Death Metal mit ihrem bisher aufwendigsten und klanglich raffiniertesten Werk zurück: Words Of Indigo, ab sofort bei Peaceville erhältlich.

Seht euch das neue Video zu Neptunian Hearts hier an:

Dieses exquisite und vielschichtige Album zeugt von kreativem Können und erkundet Themen wie Gefahr und Unschuld, Angst und Nostalgie. Es führt uns durch die Ströme des wütenden Death Metal und durch ergreifende, erhebende Passagen stiller Poesie – allesamt kunstvoll verwoben zu vielschichtigen, melodischen Epen.

Mehr Informationen zu Novembre und ihrem brandneuen AlbumWords Of Indigo findet ihr hier:

Novembre online:

https://www.facebook.com/Novembre1941/

https://www.instagram.com/novembre_band/