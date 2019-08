Oceans: Cover EP »Cover Me In Darkness« ab sofort überall

Die Post Death Metaller Oceans haben ihre brandneue Cover EP Cover Me In Darkness über Nuclear Blast veröffentlicht. Die EP ist ab sofort auf allen gängigen Donwload/Streaming Plattformen verfügbar: http://nblast.de/Oceans-CoverInDarkness

Zu diesem Anlass hat die Band zudem das offiizielle Musik Video zum Opener, dem Cover des Alessia Cara-Songs Scars To Your Beautiful feat. Anna Murphy (Cellar Darling) online gestellt. Seht das Video hier:

Cover Me In Darkness folgt auf die überaus populäre Debüt EP Into The Void, die vor Kurzem veröffentlicht wurde, als die Band den :Plattenvertrag mit Nuclear Blast schloss und beinhaltet Cover von Songs von Alice In Chains, Radiohead, Deftones und Alessia Cara.

Die Band arbeitet aktuell an ihrem Debütalbum.

Sänger Timo Rotten kommentiert: „Vor einer Weile habe ich auf Instagram zufällig ein Mädel mit ihrer Akkustik Gitarre ein Cover des Songs Creep von Radiohead singen gesehen. Das hat mich umgehauen. Ihr Gesang und der Text waren so emotional, dass ich völlig am Boden zerstört war. Daraufhin kamen wir dann mit der Idee daher, eine ganze EP mit Cover Songs zu machen, die ausschließlich richtig gute, emotionale Lyrics haben. Jeder von uns hat sich dann jeweils einen der vier Songs ausgesucht. Die EP repräsentiert Oceans daher perfekt und zeigt sehr gut, in welche Richtung unser Debütalbum gehen wird. Einiges auf dieser EP ist wirklich in meinen dunkelsten Momenten entstanden.“

Cover Me In Darkness Tracklist:

01. Scars To Your Beatiful (Alessia Cara) Feat. Anna Murphy

02. My Own Summer (Deftones)

03. Creep (Radiohead)

04. Would (Alice In Chains)

Erst kürzlich wurden Oceans für die Tour ihrer Labelkollegen Cellar Darling im kommenden Herbst bestätigt.

Die aufstrebende Band wird bei den meisten deutschen Terminen den Abend eröffnen – mit dabei, die Nuclear Blast-Kollegen Forever Still.

Cellar Darling

Forever Still

Oceans

17.10. F Paris – Les Étoiles+

18.10. D Dusseldorf – The Tube Club

19.10. D Hameln – Autumn Moon Festival+

20.10. D Frankfurt – Nachtleben

23.10. D Munich – Backstage

24.10. CZ Prague – Futurum Music Bar+

25.10. PL Krakow – Żaczek+

26.10. D Leipzig – Hellraiser

29.10. D Hamburg – headCRASH+

30.10. DK Copenhagen – BETA+

01.11. FIN Tampere – Olympia-kortteli+

02.11. FIN Helsinki – On the Rocks+

04.11. S Stockholm – Södra Bar*+

07.11. D Cologne – MTC*

08.11. NL Apeldoorn – Brainstorm Festival*+

*no Forever Still

+ no Oceans

Oceans haben kürzlich einen weltweiten Vertrag mit Nuclear Blast geschlossen. Der Deal wurde mit der Veröffentlichung ihrer Debüt EP Into The Void gefeiert, die auf allen Download/Streaming Plattformen verfügbar – Videos zu allen fünf Songs sind auf YouTube oder direkt auf www.oceansofficial.com zu sehen.

Into The Void Tracklist

01. Into The Void

02. Icarus

03. Scars

04. The Sound Of Your Voice

05. The Last Day On Earth (Marilyn Manson Cover)

Oceans werden außerdem Anfang 2020 auf der Europa-Tour ihrer Labelfreunde Equilibrium zu sehen sein.

Equilibrium

Lord Of The Lost

Nailed To Obscurity

Oceans*

17.01. D Leipzig – Hellraiser*

18.01. D Berlin – Festsaal Kreuzberg*

19.01. D Wiesbaden – Schlachthof*

21.01. F Paris – Le Trabendo

22.01. F Toulouse – Le Metronum

23.01. E Madrid – Sala Caracol

24.01. E Barcelona – Sala Bóveda

25.01. F Lyon – Ninkasi Kao

26.01. D Lindau – Club Vaudeville*

28.01. H Budapest – Dürer Kert

29.01. PL Krakow – Klub Kwadrat

30.01. A Vienna – Szene

31.01. D Munich – Backstage (Werk)*

01.02. CH Pratteln – Z7*

02.02. CZ Prague – Nová Chmelnice

04.02. N Oslo – John Dee

05.02. S Stockholm – Fryshuset

06.02. DK Copenhagen – Pumpehuset

07.02. D Cologne – Essigfabrik*

08.02. D Stuttgart – LKA Longhorn*

09.02. D Hanover – Capitol*

11.02. D Saarbrücken – Garage*

12.02. D Nuremberg – Hirsch*

13.02. NL Eindhoven – Dynamo

14.02. UK London – O2 Academy Islington

15.02. UK Birmingham – HRH Metal IV

16.02. B Vosselaar – Biebob

www.oceansofficial.com

www.facebook.com/oceansofficialde

www.nuclearblast.de/oceans

Kommentare

Kommentare