Einer der derzeit führenden Heavy/Metal/Rock-Bands Of Mice & Men haben erst letzte Woche mit Defy den Titeltrack des am 19.01.18 auf Rise Records/BMG/Warner erscheinenden Albums veröffentlicht. Defy wurde von Howard Benson (My Chemical Romance, Three Days Grace) produziert und von Chris Lord (Green Day, Breaking Benjamin, Rise Against) gemastert.

Sänger und Bassist Aaron Pauley kommentiert: „To Defy means to challenge the power of; resist boldly or openly. Our song Defy is all about digging your heels in, and being defiant towards feelings of hopeless, and defining yourself in the process.”